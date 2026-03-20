Il 9 aprile il lancio di SMILE, svelerà i segreti del vento solare

Il conto alla rovescia è finalmente iniziato. Tra pochi giorni, il 9 aprile 2026, alle ore 03:29 ora locale (le 08:29 ora italiana), il Centro Spaziale Europeo di Kourou sarà il palcoscenico di un evento fondamentale per l’astrofisica internazionale: il volo VV29. Protagonista della missione sarà SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), un satellite scientifico nato dalla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS).

Il debutto operativo di Avio con Vega-C

Il lancio segna una tappa storica per l’industria aerospaziale italiana. Per la prima volta, infatti, il vettore Vega-C sarà operato direttamente da Avio. “Con questo lancio, Avio conferma il suo ruolo chiave a supporto delle missioni scientifiche dell’ESA“, ha dichiarato l’azienda in una nota. Il volo avrà una durata di circa 57 minuti. Dopo il distacco dei primi 3 stadi, il satellite si separerà dall’ultimo stadio (quello superiore) per essere posizionato inizialmente in un’orbita circolare a 700 km di quota. Successivamente, SMILE raggiungerà la sua destinazione finale: un’orbita fortemente ellittica con un apogeo (il punto più lontano dalla Terra) di ben 121mila km, che gli permetterà di osservare il nostro pianeta da una prospettiva privilegiata.

Una “macchina fotografica” per l’invisibile

SMILE, un colosso tecnologico da 2.250 kg, non è un semplice satellite da osservazione, ma un vero e proprio laboratorio orbitante progettato per catturare ciò che resta invisibile all’occhio umano: l’incessante interazione tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Per compiere questa impresa, il satellite si affida a una suite di strumenti altamente sofisticati che lavorano in sinergia. Il cuore del sistema è costituito da speciali camere a raggi X e ultravioletti, il cui compito è mappare le emissioni prodotte ogni volta che le particelle solari si scontrano con i gas della nostra atmosfera superiore. A completare questa “vista” panoramica intervengono poi i rilevatori di bordo, capaci di misurare direttamente sul posto l’intensità dei campi magnetici e l’energia cinetica delle particelle in arrivo. In questo modo, SMILE non si limita a osservare il fenomeno da lontano, ma ne “percepisce” fisicamente la forza, fornendo per la prima volta una visione globale e simultanea della reazione del nostro pianeta alle tempeste solari.

Perché questa missione è vitale?

Comprendere il cosiddetto “meteo spaziale” (space weather) non è solo una sfida accademica, ma una necessità pratica. Le tempeste solari possono infatti danneggiare i satelliti per le comunicazioni, mettere a rischio le reti elettriche a terra e rappresentare un pericolo concreto per gli astronauti in orbita. SMILE colmerà un vuoto profondo nella nostra conoscenza del Sistema Solare, permettendoci di prevedere con maggiore precisione come e quando l’attività solare influenzerà la nostra tecnologia. Pochi minuti dopo la separazione dal razzo, il satellite spiegherà i suoi pannelli solari per attingere energia dalla stella che andrà a studiare, dando ufficialmente inizio a una nuova era di esplorazione e sicurezza spaziale.