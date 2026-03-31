Il BIA del 1954: ecco come funzionano davvero le basi militari USA in Italia e perché quella di oggi su Sigonella è una clamorosa fake news

Nelle ultime ore il dibattito pubblico italiano è stato scosso da una serie di indiscrezioni giornalistiche riguardanti un presunto scontro diplomatico tra Roma e Washington. Alcuni media nazionali hanno riportato con toni allarmistici la notizia secondo cui il governo Meloni avrebbe negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per operazioni legate alle recenti tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, l’analisi dei fatti e le note ufficiali rilasciate dalle istituzioni dipingono un quadro radicalmente diverso, smentendo categoricamente l’esistenza di una crisi o di un mutamento nella linea politica estera del nostro Paese. Quella che è stata presentata come una rottura unilaterale si è rivelata, alla prova dei fatti, una narrazione distorta che ha ignorato deliberatamente i protocolli giuridici che regolano la cooperazione militare tra le due sponde dell’Atlantico.

La genesi della notizia e la diffusione delle fake news giornalistiche

La ricostruzione accurata dell’accaduto mostra come la notizia sia nata da un’indiscrezione pubblicata in esclusiva dal Corriere della Sera, per poi essere ripresa acriticamente da testate come Tgcom24 e diverse agenzie di stampa. In questi resoconti si faceva riferimento a un presunto “no” secco del Ministro della Difesa all’atterraggio di assetti aerei americani diretti verso scenari bellici. Questa versione dei fatti è stata rapidamente cavalcata da alcune forze di opposizione, in particolare dal Movimento 5 Stelle, che ha cercato di strumentalizzare l’episodio per fini elettorali o di polemica politica in modo tra l’altro abbastanza paradossale in quanto proprio il M5S è oggi la forza politica che chiede al governo di allontanarsi dagli storici alleati americani e interrompere gli investimenti nella Difesa. Si tratta a tutti gli effetti di una fake news costruita sull’omissione di dettagli tecnici fondamentali: non c’è stato alcun atto di ostilità politica, ma solo l’applicazione rigorosa della legge. La distorsione mediatica ha cercato di trasformare un atto di ordinaria amministrazione e di tutela della sovranità nazionale in un caso diplomatico inesistente, alimentando un clima di incertezza che non trova riscontro nei rapporti reali tra i due governi.

Le smentite ufficiali di Palazzo Chigi e del Ministro Guido Crosetto

La risposta del governo non si è fatta attendere e ha ristabilito la verità dei fatti con estrema precisione. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto pubblicamente per chiarire che non vi è alcun “raffreddamento” nei rapporti con gli Stati Uniti. Crosetto ha spiegato che le basi sono pienamente attive e che le regole del gioco sono note a entrambi i partner sin dal 1954. Secondo la versione ufficiale della Difesa, alcuni assetti aerei americani avevano comunicato un piano di volo che non rientrava nelle attività di routine o logistiche previste dagli accordi vigenti, e lo avevano fatto quando i velivoli erano già in volo, senza la necessaria richiesta preventiva di autorizzazione. Di fronte a questa mancanza di coordinamento tecnico, il Ministro ha semplicemente ribadito che, in assenza di un’autorizzazione specifica del governo e di un passaggio parlamentare per missioni belliche non coperte dai trattati, non è possibile concedere l’uso delle infrastrutture. Anche Palazzo Chigi, attraverso una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio guidata da Giorgia Meloni, ha confermato che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali e che il legame con Washington rimane solido, leale e privo di frizioni.

Il quadro normativo: il BIA del 1954 e il ruolo della sovranità

Per comprendere correttamente l’accaduto, è essenziale contestualizzare il funzionamento delle infrastrutture concesse in uso alle forze armate statunitensi sul suolo italiano. Il pilastro giuridico di questa convivenza è il Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) firmato nel 1954, un trattato che definisce i limiti e le modalità d’uso delle basi. Le regole stabiliscono una distinzione netta tra le attività “tecnicamente autorizzate” — come il transito logistico, il rifornimento e la manutenzione di routine — e le operazioni “belliche o straordinarie”. Per queste ultime, la sovranità italiana impone che ogni singola richiesta venga esaminata caso per caso e approvata dal governo, che ha il dovere politico di informare il Parlamento. In questo caso specifico, gli assetti americani non avevano presentato la documentazione necessaria nei tempi e nei modi previsti, rendendo l’intervento di Crosetto un atto dovuto e non una scelta di campo geopolitica. L’Italia non ha dunque “negato” Sigonella per capriccio o mutamento di alleanze, ma ha preteso il rispetto dei protocolli che garantiscono che il territorio nazionale non venga utilizzato per scopi non concordati preventivamente.

La solidità dell’alleanza atlantica e la trasparenza

In conclusione, la vicenda di Sigonella dimostra ancora una volta quanto sia facile manipolare eventi tecnici per creare narrazioni politiche di scontro. Le dichiarazioni di Guido Crosetto e la linea di Giorgia Meloni confermano che la politica estera italiana rimane ancorata a un’affidabilità internazionale che passa proprio attraverso il rispetto dei trattati. Un Ministro ha il compito di far rispettare le leggi, e la difesa della sovranità nazionale non è in contraddizione con la cooperazione con gli Stati Uniti, ma ne è il presupposto fondamentale. Le notizie diffuse dai media, etichettate dal governo come fuorvianti, servono solo a ricordare l’importanza di verificare le fonti ufficiali prima di gridare a crisi diplomatiche inesistenti. L’Italia continua a essere un partner fondamentale della NATO, ma lo fa con la schiena dritta e nel solco della legalità internazionale, garantendo che ogni azione militare che parta dal proprio territorio sia sempre sotto il controllo e l’autorità delle istituzioni democratiche italiane.