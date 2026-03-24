“Il clima che cambia: un inverno sempre più caldo e povero di neve negli USA”: il briefing mensile sul clima

L’inverno 2025-2026 si è distinto come uno dei più caldi mai registrati negli Stati Uniti, arrivando al secondo posto in oltre un secolo di osservazioni. Temperature elevate e precipitazioni scarse hanno caratterizzato gran parte del territorio, soprattutto nelle regioni occidentali e centrali. In molte aree, le piogge e le nevicate sono state drasticamente inferiori alla norma, con alcune zone che hanno ricevuto meno del 10% delle precipitazioni attese. Questo squilibrio climatico non è solo un’anomalia stagionale, ma un segnale coerente con un trend di lungo periodo. Gli effetti si riflettono già ora su agricoltura, risorse idriche e gestione energetica, delineando un quadro di crescente vulnerabilità.

Il ruolo cruciale della neve e la “snow drought”

Uno degli aspetti più preoccupanti di questo inverno è la cosiddetta “snow drought”, ovvero la scarsità di neve accumulata nelle montagne occidentali. Come ha spiegato Jen Brady, analista senior di Climate Central, la neve invernale rappresenta una riserva d’acqua fondamentale per i mesi successivi: la sua mancanza avrà conseguenze che si protrarranno per tutto l’anno. In alcune regioni, il manto nevoso è sceso a livelli record, con una copertura inferiore anche del 60% rispetto alla media. Questo significa meno acqua disponibile per città, agricoltura ed energia idroelettrica. Particolarmente critica è la situazione nel bacino del fiume Colorado, dove la neve è una risorsa essenziale per milioni di persone.

Un segnale globale sempre più evidente

Il fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti. A livello globale, febbraio 2026 è stato il quinto più caldo mai registrato, con oceani e terre emerse che continuano a mostrare temperature sopra la media. È significativo notare che l’ultima volta in cui febbraio è stato più freddo della media del XX secolo risale al 1979. Anche altri indicatori confermano questa tendenza: la concentrazione di CO₂ ha raggiunto 429,4 ppm e la copertura nevosa dell’emisfero nord è tra le più basse mai osservate. Questi dati suggeriscono un sistema climatico sempre più alterato, in cui eventi estremi e anomalie diventano la nuova normalità.

Gli effetti sulla vita quotidiana

Secondo il climatologo Zachary Labe, le “impronte” del cambiamento climatico sono ormai evidenti soprattutto nel riscaldamento primaverile. Le stagioni stanno cambiando ritmo: la primavera arriva prima, gli inverni si accorciano e le conseguenze si riflettono sulla vita di tutti i giorni. Si osservano stagioni allergiche più lunghe, modifiche nelle aree agricole e uno scioglimento anticipato delle nevi. Questi cambiamenti non sono solo ambientali, ma anche sociali ed economici, influenzando salute pubblica, produzione alimentare e gestione delle risorse. Il clima, insomma, non è più uno sfondo stabile, ma una variabile dinamica che incide direttamente sulle nostre abitudini.

Prospettive future e rischi crescenti

Le previsioni indicano che il trend di riscaldamento continuerà nei prossimi mesi, con temperature globali destinate a superare stabilmente la soglia di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del 2026. Negli Stati Uniti, si prevede un’estate più calda della media e un peggioramento delle condizioni di siccità in diverse regioni. L’eventuale sviluppo di El Niño potrebbe amplificare ulteriormente questi effetti. In questo contesto, la gestione delle risorse idriche e l’adattamento ai cambiamenti climatici diventano priorità urgenti. I dati e le analisi degli esperti convergono su un punto: il cambiamento climatico non è più una previsione futura, ma una realtà già in atto, con impatti concreti e sempre più difficili da ignorare.