Il colpo di coda dell’inverno in Toscana: neve in Appennino, Mugello e Casentino, imbiancata anche l’Amiata e spruzzata all’Elba | FOTO

Il ciclone artico posizionato sull’alto Adriatico ha riportato l’Italia in inverno, scatenando nevicate fino in pianura in Emilia Romagna e fino in collina al Centro-Sud. Interessata anche la Toscana, dove dal pomeriggio le nevicate sono in attenuazione. Si sono registrati accumuli di 5-10cm e oltre, dai 700-800 metri di altitudine, in particolare in Mugello e Alto Mugello e nel Casentino. La neve è caduta anche in Appennino, sulla Montagna Pistoiese e nel Pratese. Imbiancato poi il Monte Amiata, in provincia di Grosseto, e una spruzzata di neve si è registrata anche sul Monte Capanne all’Isola d’Elba.

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