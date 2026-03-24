Il DNA antico riscrive la storia del vino: il Pinot Nero è rimasto identico per sei secoli

La storia del vino francese affonda le sue radici in un passato millenario che oggi, grazie alle più moderne tecnologie di analisi del genoma, sta finalmente svelando i suoi segreti biologici più profondi. Una ricerca rivoluzionaria pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications ha analizzato il DNA antico estratto da 54 vinaccioli archeologici, coprendo un arco temporale di circa 4.000 anni. Lo studio, condotto da un team internazionale guidato da Ludovic Orlando e Laurent Bouby, non solo traccia l’evoluzione della vite dall’Età del Bronzo al Medioevo, ma ha portato a una scoperta straordinaria: una varietà celebre come il Pinot Nero è rimasta geneticamente identica a se stessa per almeno seicento anni, dimostrando una continuità clonale senza precedenti nella storia dell’agricoltura europea.

La persistenza genetica del Pinot Nero dal Medioevo ai giorni nostri

Il risultato più eclatante emerso dalle analisi genomiche riguarda un campione medievale rinvenuto a Valenciennes, nel nord della Francia. I ricercatori hanno scoperto che questo seme, databile tra il 1400 e il 1500 d.C., è geneticamente indistinguibile dalle moderne piante di Pinot Nero coltivate oggi. Questa scoperta fornisce la prova diretta che questa iconica varietà, pilastro dell’industria vinicola globale e progenitrice di numerosi altri vitigni europei, era già pienamente stabilizzata e apprezzata alla fine del XV secolo. Il fatto che il profilo genetico sia rimasto invariato per sei secoli testimonia l’efficacia delle tecniche di propagazione vegetativa utilizzate dai viticoltori del passato per preservare i tratti desiderabili di questa vite attraverso i secoli.

Dalle viti selvatiche dell’Età del Bronzo ai primi vigneti domestici

L’indagine scientifica ha permesso di ricostruire il paesaggio genetico della Francia ben prima che il vino diventasse il prodotto commerciale d’eccellenza che conosciamo oggi. I campioni più antichi, risalenti all’Età del Bronzo (circa 2300-2000 a.C.), appartengono esclusivamente a popolazioni di vite selvatica locale, identificata come Vitis vinifera subsp. sylvestris. È solo a partire dall’Età del Ferro, tra il 625 e il 500 a.C., che il DNA rivela la comparsa delle prime varietà domestiche. Questo momento storico coincide con l’arrivo dei coloni greci e la fondazione di Marsiglia, segnando il punto di svolta in cui la viticoltura ha iniziato a integrare stirpi provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.

La propagazione per talea e il commercio a lunga distanza nell’antichità

Un altro pilastro fondamentale della ricerca riguarda la scoperta della propagazione vegetativa, ovvero la capacità di creare nuove piante da frammenti di quelle esistenti, come le talee. I dati genomici mostrano l’esistenza di cloni geneticamente identici trasportati tra siti distanti centinaia di chilometri già nel pieno dell’Età del Ferro. Ad esempio, i ricercatori hanno identificato campioni identici tra siti distanti oltre 500 chilometri, suggerendo l’esistenza di reti di scambio altamente organizzate. Questa pratica permetteva di diffondere varietà specifiche con caratteristiche qualitative costanti, superando i limiti della riproduzione per seme che avrebbe rimescolato il patrimonio genetico delle piante.

L’eredità romana e l’integrazione di varietà orientali

Durante il periodo romano, la diversità biologica dei vigneti francesi ha subito un’accelerazione significativa. Le analisi hanno rilevato una massiccia introduzione di varietà provenienti dalla Penisola Iberica, dai Balcani e persino dalle regioni del Levante e del Caucaso. Questo crocevia genetico ha plasmato l’identità dei vitigni che ancora oggi caratterizzano il panorama enologico europeo. Lo studio evidenzia come i viticoltori romani non si limitassero a importare piante, ma favorissero anche l’incrocio tra le varietà domestiche introdotte e le viti selvatiche locali, un processo di introgressione adattiva che ha permesso alla vite di prosperare in climi diversi, dalle coste del Mediterraneo fino alle regioni più continentali del nord.