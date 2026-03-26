Il fallimento dei “Tesla Killers”: anche il gigante Afeela (Sony-Honda) alza bandiera bianca nel cimitero dell’elettrico

Per anni, il mercato automobilistico e i media finanziari hanno cercato disperatamente un “Tesla Killer”, un veicolo o un brand capace di porre fine all’egemonia di Elon Musk nel settore delle EV (Electric Vehicles). Tuttavia, come riportato da una dettagliata analisi di Teslarati, la lista dei pretendenti al trono che finiscono nel “cimitero” delle ambizioni elettriche si allunga drasticamente. L’ultima vittima eccellente è Afeela, l’ambizioso progetto nato dalla joint venture tra Sony e Honda, che sembra ormai destinato a un ridimensionamento definitivo o alla chiusura.

Il crollo di Afeela: quando il software e l’hardware non bastano

Il progetto Afeela era stato presentato come la sintesi perfetta tra l’eccellenza dell’elettronica di consumo di Sony e la storica competenza manifatturiera di Honda. L’idea di un’auto che fosse un “salotto tecnologico” su ruote, dotata di schermi cinematografici e un’integrazione nativa con l’ecosistema PlayStation, sembrava la ricetta vincente per sfidare l’approccio tech-centrico di Tesla. Tuttavia, la realtà industriale si è rivelata più dura del previsto. Le difficoltà nel coniugare un sistema operativo (OS) proprietario con le complesse dinamiche di una piattaforma automobilistica moderna hanno portato a ritardi insostenibili. Nonostante la potenza di calcolo promessa, Afeela non è riuscita a raggiungere l’efficienza produttiva necessaria per rendere il veicolo economicamente sostenibile. Il “ritiro” di Afeela non è solo il fallimento di un brand, ma il segnale che l’integrazione verticale di Tesla rimane un ostacolo quasi insormontabile.

Il “Cimitero dei Tesla Killers”: un’analisi dei fallimenti eccellenti

Afeela è solo l’ultimo nome di una lunga serie. Se guardiamo indietro, il percorso verso l’elettrificazione è costellato di cadaveri industriali. Il caso più eclatante rimane quello di Apple con il suo “Project Titan”: dopo un decennio di test e miliardi di dollari investiti, la casa di Cupertino ha abbandonato l’idea della Apple Car, rendendosi conto che i margini di profitto e le complessità della catena di approvvigionamento delle batterie erano incompatibili con i suoi standard finanziari. Allo stesso modo, startup come Fisker hanno affrontato procedure concorsuali, mentre realtà come Lucid Motors e Rivian continuano a bruciare capitali nel tentativo di scalare la produzione. La notizia del declino di Afeela conferma una lezione brutale per Wall Street: essere un’azienda tecnologica di successo o un produttore di auto legacy non garantisce affatto il successo nel settore delle Software-Defined Vehicles (SDV).

Le barriere tecnologiche: perché la scalabilità di Tesla è imbattibile

Da un punto di vista puramente scientifico e ingegneristico, il vantaggio di Tesla non risiede solo nella batteria, ma nell’architettura elettronica centralizzata. Mentre i produttori tradizionali e i nuovi entranti come Sony-Honda lottano con una miriade di fornitori diversi per ogni centralina, Tesla ha sviluppato internamente il proprio hardware di calcolo (FSD Computer). Un approfondimento tecnico rivela che il problema principale per i concorrenti è il cosiddetto BMS (Battery Management System). Tesla detiene brevetti e algoritmi che permettono una gestione del calore e dei cicli di carica-scarica che garantiscono una longevità superiore e un’efficienza chilometrica che i concorrenti faticano a replicare a costi contenuti. Senza una rete di ricarica capillare come i Supercharger, ogni nuovo “Tesla Killer” parte con un handicap strutturale che scoraggia l’acquisto da parte dei consumatori.

Analisi finanziaria: il “Burn Rate” e la fuga degli investitori

Sotto il profilo finanziario, la chiusura o il rallentamento di progetti come Afeela riflette un cambiamento drastico nel sentiment degli investitori. Nel 2026, il costo del capitale non è più quello dell’era dei “tassi zero”. Gli azionisti di Sony e Honda hanno iniziato a premere per una maggiore disciplina fiscale, chiedendo di interrompere gli investimenti in settori ad alto rischio e bassa redditività immediata.

Il mercato ha compreso che produrre auto elettriche in perdita nella speranza di raggiungere un’economia di scala futura è una strategia estremamente pericolosa. Mentre Tesla ha già attraversato il suo “inferno produttivo” anni fa e ora gode di un flusso di cassa positivo, i nuovi entranti si trovano bloccati in una guerra dei prezzi scatenata dalla stessa Tesla e dai produttori cinesi, rendendo quasi impossibile il raggiungimento del punto di pareggio (break-even point).

Il futuro del mercato: chi sopravviverà alla selezione naturale?

Il ritiro di Afeela segna probabilmente la fine della narrativa dei “Tesla Killers”. Il mercato si sta consolidando attorno a pochi attori globali: Tesla da un lato e i giganti cinesi come BYD e Xiaomi dall’altro. Questi ultimi, a differenza della joint venture nippo-americana, dispongono di una filiera delle materie prime (litio, cobalto, terre rare) completamente integrata. Per le aziende storiche dell’automotive e i giganti del tech, la lezione è chiara: non basta inserire uno schermo gigante in un’auto elettrica per competere. La sfida si gioca sull’intelligenza artificiale applicata alla guida, sulla chimica delle celle e sulla capacità di costruire milioni di veicoli in modo robotizzato e ultra-efficiente.

La fine di un mito giornalistico

In conclusione, la notizia riportata da Teslarati mette la parola fine a una delle più grandi speculazioni degli ultimi dieci anni. Il “Tesla Killer” non arriverà da un ufficio di design a Tokyo o da un laboratorio in California, perché il vantaggio competitivo di Musk non è basato solo sul brand, ma su un’integrazione tra scienza dei materiali, software e finanza che richiede decenni per essere replicata. Afeela entra ufficialmente nel museo delle “grandi incompiute”, lasciando il campo a chi ha avuto il coraggio (e la follia) di rischiare tutto quando il mercato era ancora una terra vergine.