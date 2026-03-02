Il gas conclude in fortissimo rialzo con +39%: pesa la situazione in Medio Oriente

Nella prima seduta di contrattazioni dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele in Iran, il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso ad Amsterdam con un boom del 39% a 44,5 euro al Megawattora. Il massimo di giornata è stato a quota 49 euro, sui livelli più elevati dall’ottobre del 2022. I rialzi già registrati in mattinata sono stati ulteriormente spinti a metà giornata dall’annuncio di QatarEnergy sull’interruzione della produzione di gas naturale liquefatto e prodotti correlati dopo gli attacchi militari ai suoi impianti a Ras Laffan, il più grande impianto del settore al mondo.