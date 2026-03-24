Il gigante silenzioso sbarca in Australia: avvistata la nuova Tesla Model Y L

Il marzo del 2026 segna l’arrivo fisico sul suolo australiano di una delle varianti più attese della flotta di Elon Musk: la Model Y L. Le segnalazioni, rimbalzate rapidamente sui social e confermate da Teslarati, descrivono diverse unità avvistate su camion da trasporto a Melbourne e Sydney. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di una vera e propria evoluzione strutturale. La “L” sta per passo allungato (long wheelbase), una modifica che aggiunge circa 18 centimetri alla lunghezza complessiva del veicolo, portandolo a sfiorare i cinque metri e trasformandolo nel compagno di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare allo stile Tesla pur avendo bisogno di molto più spazio.

Sei posti e poltrone “captain’s chairs”: il nuovo standard del comfort

La vera rivoluzione della Model Y L si nasconde all’interno della cabina. A differenza della versione a sette posti disponibile negli Stati Uniti, il modello destinato all’Australia adotta una raffinata configurazione a 6 posti con disposizione 2-2-2. La seconda fila è composta da due captain’s chairs individuali, dotate di braccioli retrattili, riscaldamento e ventilazione indipendente. Questa scelta non solo aumenta il comfort dei passeggeri, ma crea un corridoio centrale che facilita l’accesso alla terza fila, eliminando le contorsioni tipiche dei SUV compatti. Nel 2026, Tesla sembra aver capito che la vera sfida per le famiglie non è solo il numero di sedili, ma la qualità dell’abitabilità interna durante i lunghi tragitti.

Il debutto della tecnologia V2L: la Tesla diventa un generatore

Un dettaglio tecnico che ha entusiasmato gli analisti australiani è la conferma che la Model Y L è la prima vettura del brand a introdurre ufficialmente la funzione V2L (Vehicle-to-Load) nel mercato locale. Grazie a un adattatore dedicato, gli utenti possono ora prelevare energia dalla batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW. Che si tratti di ricaricare attrezzature da campeggio nel bush o di alimentare elettrodomestici durante un blackout, la Model Y L si trasforma in una gigantesca batteria semovente. Questa funzionalità, unita alla robusta batteria da 88,2 kWh, rende il veicolo una risorsa energetica preziosa, perfettamente in linea con lo stile di vita avventuroso e tecnologico del 2026.

Prestazioni senza compromessi e un’autonomia da record

Nonostante le dimensioni maggiorate, la Model Y L non sacrifica le prestazioni che hanno reso celebre il marchio. Equipaggiata esclusivamente con la trazione integrale AWD Premium, questa variante vanta un’autonomia dichiarata di ben 681 km WLTP, la più alta mai registrata per una Model Y in Australia. Il segreto risiede nell’ottimizzazione aerodinamica del nuovo design “Juniper” e nell’utilizzo di celle ad alta densità prodotte a Giga Shanghai. Con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi netti, il peso supplementare del telaio allungato sembra quasi svanire sotto la spinta dei due motori elettrici, garantendo una dinamica di guida che rimane agile e precisa nonostante la stazza da SUV di segmento superiore.

Un nuovo punto di riferimento per il mercato familiare oceanico

L’avvistamento delle prime unità nelle città australiane suggerisce che l’apertura delle consegne per il Q2 2026 sia ormai imminente. Con un prezzo di partenza fissato a 74.900 AUD (Dollari Australiani), pari a 44.950 euro, la Model Y L si posiziona strategicamente tra la versione Long Range standard e la Performance, offrendo un valore aggiunto in termini di spazio che i concorrenti europei e coreani faticano a pareggiare. Mentre i primi fortunati clienti si preparano a ricevere le chiavi digitali, il mercato osserva con attenzione: l’arrivo della versione L potrebbe rappresentare il colpo di grazia per i SUV a combustione di grandi dimensioni, dimostrando che l’elettrico non è più solo una scelta ecologica o prestazionale, ma la soluzione più pratica e spaziosa per il futuro della mobilità familiare.