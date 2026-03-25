Il labirinto dei capitali: l’IPO di SpaceX e il rebus delle azioni private

Se il lancio di un razzo è una scienza esatta, la struttura azionaria di SpaceX sembra assomigliare più a un’opera d’arte astratta. Il 25 marzo 2026, Reuters ha sollevato un velo su un problema che sta togliendo il sonno a molti investitori della prima ora: la mancanza di chiarezza su cosa effettivamente detengano nei loro portafogli. Con l’avvicinarsi della quotazione ufficiale (IPO), molti acquirenti di azioni sul mercato secondario si stanno rendendo conto che i loro titoli potrebbero non tradursi direttamente in azioni della “nuova” società pubblica, a causa di anni di round di finanziamento stratificati, veicoli d’investimento speciali (SPV) e clausole di riservatezza draconiane.

Il paradosso delle SPV: possedere un pezzo di una scatola (chiusa)

Gran parte degli investitori privati non ha acquistato azioni SpaceX direttamente dall’azienda, ma attraverso Special Purpose Vehicles (SPV) create da intermediari. Nel marzo 2026, questo modello sta mostrando le sue crepe:

Mancanza di diritti di voto: Molti investitori scoprono di non avere alcun potere decisionale, poiché il controllo rimane in mano al gestore del fondo.

Molti investitori scoprono di non avere alcun potere decisionale, poiché il controllo rimane in mano al gestore del fondo. Opacità dei costi: Le commissioni “nascoste” dei gestori delle SPV potrebbero erodere i guadagni previsti dal prezzo dell’IPO.

Le commissioni “nascoste” dei gestori delle SPV potrebbero erodere i guadagni previsti dal prezzo dell’IPO. L’effetto “matrioska”: Alcune SPV hanno investito in altre SPV, rendendo quasi impossibile per l’investitore finale sapere quale sia la sua reale quota di proprietà nella società madre di Starship.

Starlink vs. SpaceX: il dilemma dello spin-off

Il vero punto di frizione riportato da Reuters riguarda la possibile scissione di Starlink. Molti contratti di acquisto di azioni private degli anni passati sono ambigui: se Starlink venisse quotata separatamente prima di SpaceX, gli azionisti privati della holding avrebbero diritto a ricevere azioni della nuova società satellitare? Nel 2026, la risposta non è affatto scontata. Questa incertezza sta creando un mercato secondario a due velocità, dove chi crede di avere in mano “oro Starlink” si scontra con la realtà legale di contratti scritti in modo difensivo da Musk per mantenere il massimo controllo possibile sulla sua visione interplanetaria.

Il “Fattore Elon” e la diluizione silenziosa

Un altro elemento critico analizzato nel marzo 2026 è la diluizione. SpaceX ha raccolto miliardi di dollari in decine di round privati. Ogni nuovo round ha potenzialmente ridotto la fetta di torta dei piccoli investitori privati. Senza accesso ai libri contabili completi (un privilegio riservato a pochissimi eletti), molti azionisti stanno scoprendo solo ora, attraverso i documenti preparatori dell’IPO, quanto la loro quota sia stata “annacquata” nel tempo. È il prezzo da pagare per aver scommesso su un’azienda che brucia capitali alla velocità della luce per costruire la flotta Starship, ma per molti è un risveglio brusco nel freddo spazio della finanza pubblica.

Verso una quotazione record tra ombre legali

In definitiva, l’IPO di SpaceX nel 2026 promette di essere la più grande della storia, ma rischia di essere anche la più litigiosa. Gli studi legali di New York sono già pronti a dare battaglia per conto di quegli investitori che si sentono penalizzati dalla struttura “opaca” creata durante gli anni del mercato privato. La lezione di questo marzo è chiara: nella corsa alle stelle, non basta avere il biglietto; bisogna essere sicuri di aver acquistato il posto sul razzo giusto e non solo una foto ricordo del decollo. Wall Street sta per scoprire che gestire l’entusiasmo dei fan di Musk è molto più facile che gestire le pretese legali di azionisti che hanno investito milioni in una promessa non del tutto definita.