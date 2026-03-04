Il MASE a Key Energy 2026: si punta a innovazione e sostegno a territori e imprese

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica partecipa a “Key – The Energy Transition Expo” 2026, alla Fiera di Rimini da oggi fino al 6 marzo. Lo stand del MASE ospita un ampio calendario di appuntamenti, dedicati alla transizione energetica, innovazione e sostegno a territori e imprese. Presente a Rimini il ministro Gilberto Pichetto, che partecipa alla cerimonia di apertura dell’iniziativa, a partire dalle 12 (Cupola Lorenzo Cagnoni, Hall Sud). Successivamente, il Ministro sarà ai lavori del “Key Energy Summit”, previsto dalle 14 nella stessa area della Fiera. Pichetto visiterà stand e padiglioni dell’esposizione, da quelle dei player energetici agli spazi delle istituzioni che lavorano al fianco del Ministero sulle tematiche dell’energia.

Nel corso delle tre giornate, il MASE promuoverà nel suo spazio momenti di approfondimento su strumenti finanziari e politiche pubbliche per accompagnare la transizione ecologica, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal PNRR e dalla nuova stagione di investimenti 2021–2027. Tra i temi centrali: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l’autoproduzione da fonti rinnovabili per le imprese – con focus sul Mezzogiorno – lo sviluppo dell’idrogeno rinnovabile per i settori hard-to-abate, l’eolico offshore e le strategie di decarbonizzazione urbana nell’ambito dei Climate City Contract.

Ampio spazio sarà dedicato al confronto operativo con Regioni, enti locali, imprese e stakeholder nazionali, grazie alla collaborazione con RENAEL, ENEA, ISPRA, GSE, Invitalia. In programma anche sessioni tecniche di supporto alle imprese sul PN RIC 2021–2027 e aggiornamenti sullo stato di attuazione delle misure PNRR.

Un altro evento del MASE, realizzato assieme a UNDP e UNEP (giovedì ore 12, Sala Ravezzi 2), approfondirà invece tre importanti iniziative di cooperazione internazionale a sostegno della decarbonizzazione e della transizione energetica: Mission Innovation, 3DEN e EPIC.

Lo stand del MASE ospiterà inoltre momenti di dialogo e divulgazione rivolti al grande pubblico e agli operatori del settore, tra cui l’evento “Comunicare le Transizioni”, dedicato ai linguaggi e alle strategie per raccontare il cambiamento, e un confronto sulla mobilità digitale e le trasformazioni in atto nel sistema energetico.