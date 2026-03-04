Il ministro Crosetto dopo il viaggio a Dubai: “non avete idea di cosa faccio, non sempre può essere detto”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ha risposto alle polemiche sul suo viaggio a Dubai confermando ciò che molti si aspettavano, e cioè lasciando intendere che non fosse davvero in vacanza con la famiglia: “Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato? Non avete idea di cosa sto facendo e dei rischi reali che viviamo, ciò che faccio non sempre può essere detto“. “È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare” ha aggiunto il Ministro in un colloquio con il Corriere della Sera parlando dei suoi rapporti con il premier Meloni. Non è vero che è furibonda con lei? “No, ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. Ci siamo sentiti anche oggi (ieri, ndr) mentre ero in volo per Belgrado. Il resto è incommentabile” aggiunge. “Non ho mai cambiato versione, né quando ho scritto il primo post su X, né in Parlamento” prosegue Crosetto. E può anche smentire che lei e la sua famiglia foste negli Emirati per affari? “Non ho alcun interesse a Dubai” aggiunge. “Da tre anni non viaggio mai con la scorta quando sono con la famiglia, mai” afferma ancora il ministro della Difesa. “Siamo sull’orlo del baratro – va avanti – e parliamo di un mio viaggio privato? Non avete idea di cosa sto facendo e dei rischi reali che viviamo, ciò che faccio non sempre può essere detto. E se oggi sono dove sono ci sarà un perché, anche se nessuno capisce“.

Perché nei Balcani, se il fulcro della crisi è l’Iran? “Perché sta esplodendo il mondo, non una parte. Siamo sull’orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto e l’Iran è solo un tassello. E da giorni a questa parte il tema è perché il ministro della Difesa italiano fosse a Dubai?“. Perché è volato a Dubai il giorno prima che Trump e Netanyahu scatenassero su Teheran il ‘ruggito del leone’? “Ho dato la risposta più banale e problematica per me. Vacanze, punto” conclude Crosetto.

Appare evidente, da queste parole, che Crosetto non fosse in vacanza, bensì coinvolto in delicate operazioni di mediazione che vedono l’Italia protagonista nella diplomazia internazionale.