Il miracolo della Death Valley: nel deserto più arido del mondo esplode una fioritura record

La Death Valley, nota per essere il luogo più caldo della Terra e il più arido del Nord America, sta vivendo una trasformazione che avviene una volta ogni 10 anni. Quello che solitamente è un paesaggio bruno e apparentemente desolato è stato letteralmente sommerso da tappeti dorati. È il fenomeno del Superbloom, una fioritura spontanea così vibrante da poter essere, in alcuni anni, osservata persino dai satelliti in orbita. Nonostante piccole fioriture avvengano annualmente in alcune zone della California e del Nevada, veder fiorire il cuore del Parco Nazionale della Death Valley è un evento rarissimo. “Questo paesaggio che a volte le persone considerano desolato o privo di vita sta tornando a vivere proprio ora con questa bellissima tavolozza di colori“, ha dichiarato il ranger del parco Matthew Lamar ad AP.

La scienza dietro l’evento: perché ora?

Il segreto di questa esplosione di vita risiede in una combinazione meteorologica perfetta che non si vedeva dal 2016. Da ottobre scorso, la Death Valley ha ricevuto quasi la quantità di pioggia che solitamente cade in un intero anno. In particolare, il mese di novembre è stato il più piovoso mai registrato, con circa 4,5 cm di precipitazioni.

Questa idratazione profonda ha permesso a semi rimasti dormienti nel suolo arido per anni o addirittura decenni di raggiungere la superficie. Secondo gli esperti, queste piante hanno sviluppato strategie di sopravvivenza estreme:

Germinazione ritardata: i semi attendono le condizioni perfette di umidità e temperatura per “svegliarsi”;

i semi attendono le condizioni perfette di umidità e temperatura per “svegliarsi”; Ciclo vitale accelerato: ona volta spuntate, le piante crescono, fioriscono e producono nuovi semi in poche settimane prima che il calore torni a farsi insopportabile.

Tiffany Pereira, ecologa e ricercatrice presso il Desert Research Institute, ha spiegato ad AP che le piante del deserto si sono adattate a passare decenni senza acqua, aspettando il momento ideale. Qualsiasi fiore colto oggi, avverte la scienziata, significa meno semi per le generazioni future.

Un ecosistema che sfida i pregiudizi

Il Superbloom non è solo uno spettacolo visivo, ma una smentita scientifica dell’idea secondo la quale il deserto sia un vuoto biologico. Loralee Larios, ecologa vegetale presso l’Università della California, Riverside, ha dichiarato ad AP che anche negli anni senza fioriture spettacolari, la vita nella Death Valley è frenetica. “Le piante e gli animali hanno sviluppato strategie davvero incredibili per riuscire a persistere, specialmente in un sistema caratterizzato dagli eccessi“, ha sottolineato Larios.

Attualmente, i visitatori possono osservare una varietà cromatica sorprendente:

Desert Gold: il “girasole del deserto” che crea l’effetto tappeto dorato; Phacelia viola: bellissima, ma attenzione: il contatto può causare irritazioni cutanee; Primula dagli occhi castani: una delicata nota bianca e marrone; Desert Five-spot: caratterizzato da petali rosa punteggiati.

Oltre ai fiori, l’ecosistema vede il ritorno in massa dei bruchi della sfinge dell’oleandro, che si nutrono avidamente delle primule prima di interrarsi per la metamorfosi.

Guida alla visita: il tempo stringe

Per chi desidera assistere a questo spettacolo, il fattore tempo è cruciale. I fiori nelle zone a bassa quota dovrebbero resistere fino a metà o fine marzo. Tuttavia, la fioritura si sposterà progressivamente verso le quote più elevate (tra aprile e giugno). Le autorità del parco esortano a rimanere sui sentieri tracciati per non calpestare i delicati germogli e ricordano che raccogliere fiori è severamente vietato.

“Penso che sia un ottimo momento per venire nella Death Valley e fare questa esperienza unica, perché chissà quando accadrà di nuovo?“, ha concluso Lamar.