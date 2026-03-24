Il mistero delle palle di fuoco in Ohio e Texas: una possibile spiegazione

Negli ultimi giorni, le notizie di spettacolari bolidi luminosi osservati nei cieli dell’Ohio e del Texas hanno riacceso la curiosità del pubblico. Video impressionanti, boati sonici e perfino frammenti di meteorite caduti al suolo hanno alimentato l’idea che qualcosa di anomalo stia accadendo nello spazio vicino alla Terra. Tuttavia, secondo gli esperti della NASA, non c’è nulla di realmente straordinario: questi eventi rientrano in una tendenza stagionale ben nota, sebbene ancora non del tutto spiegata. I due episodi più recenti si sono verificati in momenti molto vicini all’equinozio. Il bolide dell’Ohio è stato avvistato il 17 marzo, appena tre giorni prima dell’inizio ufficiale della primavera astronomica, mentre quello del Texas è apparso il 21 marzo, subito dopo.

Entrambi gli eventi sono stati accompagnati da forti boati e dalla caduta di frammenti, uno dei quali avrebbe persino perforato il tetto di una casa nei sobborghi di Houston. La visibilità in pieno giorno e l’impatto diretto sul suolo rendono questi casi particolarmente spettacolari, ma non necessariamente eccezionali dal punto di vista statistico.

Cosa dice la scienza: un fenomeno noto ma non spiegato

Secondo Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environment Office della NASA, la frequenza dei bolidi aumenta tra il 10% e il 30% nelle settimane intorno all’equinozio di primavera. E’ quanto riporta spaceweather.com. Questo fenomeno è stato osservato da oltre trent’anni, ma le sue cause rimangono incerte. Gli scienziati ipotizzano che lungo l’orbita terrestre esista una variazione nella distribuzione dei detriti spaziali, con un picco tra febbraio e giugno. Tuttavia, la provenienza di questo surplus di materiale resta sconosciuta. Nonostante ciò, i dati raccolti indicano che eventi simili a quello dell’Ohio avvengono mediamente una volta al mese, anche se spesso passano inosservati perché cadono in aree remote o sugli oceani.

Due bolidi, due origini diverse

Un aspetto importante emerso dalle analisi è che i due bolidi non sono collegati tra loro. Nonostante siano avvenuti nello stesso periodo, le loro orbite erano completamente differenti. Anche la composizione dei meteoriti recuperati suggerisce origini distinte: quelli dell’Ohio potrebbero essere eucriti, rocce basaltiche provenienti probabilmente dalla crosta di asteroidi differenziati, mentre il meteorite del Texas sembra essere una condrite ordinaria, molto più comune nel sistema solare. Questo conferma che non si tratta di un unico sciame, ma di eventi indipendenti inseriti in un contesto stagionale più ampio.

Dobbiamo preoccuparci?

Alla luce delle informazioni disponibili, non sembra esserci alcun motivo di allarme. La Terra non è sotto assedio, ma attraversa semplicemente una regione dello spazio dove la probabilità di incontrare detriti più grandi è leggermente maggiore. Gli eventi recenti, per quanto spettacolari, sono coerenti con ciò che gli scienziati osservano da decenni. Piuttosto che un segnale di pericolo imminente, questi fenomeni rappresentano un’opportunità per studiare meglio la natura dei meteoroidi e comprendere più a fondo la dinamica del nostro sistema solare.