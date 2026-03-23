Paura in Texas: un presunto meteorite ha sfondato il tetto di una casa a Houston | FOTO

Un presunto meteorite si è schiantato contro un’abitazione nella periferia di Houston la sera di sabato 21 marzo, secondo quanto riferito da residenti e autorità locali. Intervistata dall’emittente locale KHOU11 durante il fine settimana, Sherrie James, residente nella zona di Spring, ha raccontato l’accaduto: “mio nipote è andato a controllare e ha detto che c’era un buco nel soffitto… poi ho visto la roccia e ho pensato: ‘sembra un meteorite'”. James ha affermato di aver segnalato l’incidente ai Vigili del Fuoco locali. “La prima cosa che hanno pensato è stata che forse fosse caduto da un aereo“, ha raccontato. Tuttavia, i Vigili del Fuoco l’hanno poi informata di aver ricevuto segnalazioni di una meteora che si trovava sopra la zona nord di Houston e che era esplosa in più pezzi.

La conferma della NASA

Sabato 21 marzo, l’agenzia spaziale statunitense NASA ha confermato l’avvistamento di una meteora, dichiarando in un comunicato stampa: “testimoni oculari in Texas hanno osservato oggi una brillante palla di fuoco alle 16:40 ora locale. I dati attuali indicano che la meteora è diventata visibile a 79km sopra Stagecoach, a nord-ovest di Houston. Si è spostata verso sud-est a 56.000km/h, disintegrandosi a 47km sopra Bammel, poco a ovest di Cypress Station”.

La NASA ha aggiunto: “la frammentazione della meteora, che pesava circa una tonnellata e aveva un diametro di circa 90cm, ha generato un’onda d’urto che ha provocato boati uditi da alcuni residenti della zona. Il radar meteorologico Doppler ha inoltre rilevato la presenza di meteoriti tra Willowbrook e Northgate Crossing”.

Le testimonianze dei residenti

I residenti locali hanno riferito di aver udito rumori simili a tuoni all’incirca nello stesso momento in cui la palla di fuoco era visibile. Wendy Camardelle Heppner, residente a Bridgeland, ha dichiarato a KHOU11 che “sembrava un tuono, ma il cielo era sereno”, mentre Shylie Troquille, residente a Dickinson, ha riferito di aver visto una piccola palla di fuoco nel cielo che è rapidamente scomparsa.

Il meteorite in Ohio

L’episodio di sabato a Houston si è verificato pochi giorni dopo che un meteorite in Ohio ha generato un boom sonico così forte da essere udito fino in Pennsylvania. Viaggiando a 72.000km/h, l’asteroide, di circa 2 metri di diametro e con un peso di circa 6 tonnellate, ha innescato l’esplosione, che la NASA ha confermato essere stata avvertita ben oltre il nord dell’Ohio.