Il “mostro” di SpaceX prende vita: Starship V3 accende i motori per la 1ª volta

Il futuro dell’esplorazione spaziale ha appena emesso il suo primo vagito di fuoco. Lunedì 16 marzo, presso il sito di Starbase nel Sud del Texas, SpaceX ha condotto con successo il primo static fire del Booster 19, il cuore pulsante della nuova Starship V3. Si tratta della versione più grande e potente mai costruita del sistema di lancio di Elon Musk, un colosso d’acciaio progettato con un unico obiettivo: rendere l’umanità una specie multi-planetaria.

Un banco di prova per il futuro

L’accensione non è stata solo il debutto di un nuovo veicolo, ma ha segnato anche l’importante inaugurazione del Pad 2. Questa seconda piattaforma di lancio rappresenta un tassello fondamentale per la strategia di crescita dell’azienda, poiché permetterà di raddoppiare la capacità operativa del sito texano, garantendo lanci più frequenti e una gestione più snella dei complessi test necessari allo sviluppo.

Durante le operazioni di lunedì, i tecnici hanno attivato contemporaneamente 10 motori Raptor. Anche se la sequenza si è interrotta leggermente prima del previsto a causa di un problema tecnico legato alle infrastrutture di terra, SpaceX ha confermato con entusiasmo che la campagna di attivazione della Starship V3 e del Pad 2 può considerarsi completata. Questo successo apre la strada alla prova di forza definitiva: un test statico che coinvolgerà l’intero parco motori del Booster 19, ovvero ben 33 unità Raptor, molte delle quali sono attualmente in fase di installazione.

L’evoluzione della specie: Starship V3

Il salto tecnologico dalla precedente versione V2 alla nuova V3 non è solo una questione di estetica, ma un cambio di paradigma nelle prestazioni. Mentre la versione precedente si fermava a un’altezza, già mastodontica, di 123,1 metri, il nuovo modello svetta nel cielo raggiungendo i 124,4 metri. Questa crescita strutturale è accompagnata da un incremento di potenza ancora più impressionante.

Grazie all’impiego dei nuovi motori Raptor V3, la capacità di carico in orbita terrestre bassa è stata letteralmente triplicata, passando dalle 35 tonnellate della V2 a oltre 100 tonnellate. Questa incredibile spinta rende la Starship V3 la prima vera iterazione del sistema capace di affrontare concretamente i viaggi verso la Luna e Marte. Come sottolineato dallo stesso Elon Musk, siamo di fronte alla prima nave spaziale della storia con le specifiche necessarie per sostenere missioni umane a lungo raggio, sebbene restino da verificare tappe fondamentali come la stabilità orbitale e il rifornimento di carburante nello Spazio.

Prossima fermata: aprile 2026

L’attesa per vedere questo gigante in azione nel suo elemento naturale sarà brevissima. Il test di lunedì è stato infatti il preludio al 12° volo di prova di Starship, che SpaceX punta a lanciare tra l’inizio e la metà di aprile 2026. In questa occasione, il Booster 19 decollerà insieme allo stadio superiore noto come Ship 39, che ha recentemente superato con successo i test criogenici presso il sito di Massey. Se il lancio di aprile confermerà le aspettative, il sogno di una base lunare permanente e di una città su Marte passerà dall’essere una visione fantascientifica a un obiettivo tecnico a portata di mano.