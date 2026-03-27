Il potere delle parole: online la videoguida INGV-CNR per l’uso inclusivo del linguaggio

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno appena pubblicato il video “Il potere delle parole”, una vera e propria guida pratica e d’impatto per sensibilizzare a utilizzare le semplici soluzioni inclusive che la lingua italiana offre. L’italiano ha, infatti, tutto ciò che serve per identificare con rispetto le persone, ma non sempre le persone fanno un uso appropriato della lingua, alimentando con le parole discriminazioni e disuguaglianze.

L’iniziativa è promossa nel mese in cui ricorrono le iniziative sui diritti delle donne dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’INGV (CUG-INGV) e dal Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CSCDS-INGV), in collaborazione con il Gender Equality Team del CNR (CNR-GET). Il video trae ispirazione dalle Linee guida sul linguaggio inclusivo rispetto al genere elaborate nel 2024 dal CNR e si inserisce nell’ambito delle azioni di Gender Equality previste dal Piano Triennale di Attività INGV 2025-2027. La realizzazione è stata curata dalla società Nowhere di Bologna in collaborazione con un gruppo di ricercatrici e tecnologhe dei due Enti di Ricerca.

“Si usano comunemente appellativi come ‘segretaria’ o ‘impiegata’, mentre c’è ancora qualche resistenza nell’utilizzare termini come ‘ricercatrice’ o ‘rettrice’, che si riferiscono a professioni storicamente ricoperte da uomini, ma che non hanno genere”, spiegano le promotrici. “La guida multimediale è quindi uno strumento a disposizione di chi, nel quotidiano e sul posto di lavoro, vuole contribuire a superare gli stereotipi e agire per una società più equa”. Il video è disponibile sul canale Youtube INGV e raggiungibile da tutte le piattaforme social dell’Istituto.