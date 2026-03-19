Il Qatar annuncia il rischio della forza maggiore sulle forniture di gas: boom del prezzo del +20% in Europa!

La stabilità energetica globale ha subito un duro colpo in seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate alla Reuters dall’Amministratore Delegato di QatarEnergy, Saad al-Kaabi. Il gigante energetico statale ha confermato che l’azienda potrebbe essere costretta a dichiarare lo stato di forza maggiore sui contratti di fornitura di GNL (gas naturale liquefatto) a lungo termine. Questa misura drastica, che potrebbe estendersi per un periodo fino a cinque anni, interesserebbe partner strategici come l’Italia, il Belgio, la Corea del Sud e la Cina. La decisione scaturisce dai danni ingenti subiti dalle infrastrutture produttive a causa di un attacco sferrato dall’Iran, un evento che ha scosso profondamente i vertici aziendali e i mercati di tutto il mondo.

L’impatto devastante sulla capacità produttiva del Qatar

Le stime fornite dalle autorità competenti indicano che l’attacco ha messo fuori uso circa il 17% della capacità di esportazione di gas naturale del paese. Questo deficit produttivo non rappresenta una criticità temporanea, poiché i tecnici stimano che le operazioni di riparazione e ripristino dei terminali danneggiati richiederanno un arco temporale compreso tra i tre e i cinque anni. La perdita di quasi un quinto della produzione qatariota significa sottrarre al mercato globale circa 12,8 milioni di tonnellate di gas all’anno, una quantità difficile da rimpiazzare nel breve termine, specialmente per le nazioni che hanno basato la propria transizione energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti proprio sui flussi provenienti dal Medio Oriente.

Ripercussioni per l’Italia e la sicurezza energetica europea

Per l’Italia, il rischio di una dichiarazione di forza maggiore da parte di QatarEnergy apre uno scenario di forte incertezza. Il nostro Paese dipende significativamente dal gas qatariota, che giunge attraverso contratti pluriennali fondamentali per coprire il fabbisogno industriale e domestico. Il venir meno di queste forniture garantite costringerebbe le aziende importatrici a rivolgersi al mercato spot, dove i prezzi sono notoriamente più volatili e attualmente in forte ascesa. Anche il Belgio si trova in una posizione analoga, vedendo minacciata la continuità del flusso di energia proprio in una fase di estrema delicatezza per gli equilibri dell’Unione Europea.

Lo shock geopolitico e le parole del CEO Saad al-Kaabi

Al di là del dato economico e industriale, emerge una profonda ferita diplomatica e religiosa. Il CEO di QatarEnergy ha espresso uno sconforto senza precedenti, sottolineando come l’attacco sia avvenuto per mano di un Paese musulmano fratello durante il mese sacro del Ramadan. Le sue dichiarazioni riflettono l’incredulità di una regione che si ritrova al centro di un’escalation militare tra Israele, USA e Iran, con le infrastrutture civili ed energetiche trasformate in bersagli strategici. Questo mutamento del paradigma di sicurezza in Medio Oriente suggerisce che il rischio geopolitico rimarrà un fattore di instabilità per i prezzi dell’energia per tutto il prossimo lustro.

Analisi del mercato: il prezzo del gas al TTF di Amsterdam

La reazione dei mercati finanziari alle notizie provenienti da Doha è stata immediata e violenta. Secondo i dati istituzionali di Borsa Italiana e delle piattaforme di trading energetico collegate al circuito ICE Endex, il prezzo del gas naturale al TTF di Amsterdam ha registrato un’impennata vertiginosa nella giornata odierna, 19 marzo 2026. La quotazione ha raggiunto i 63,89 euro per Megawatt-Ora (MWh), segnando un incremento che ha sfiorato il 20% rispetto alla chiusura della sessione precedente. Gli analisti istituzionali avvertono che, con la prospettiva di una carenza strutturale di GNL per i prossimi anni, la pressione rialzista sui futures del gas potrebbe consolidarsi, alimentando nuove preoccupazioni per l’inflazione e i costi delle bollette in Europa.