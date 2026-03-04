Il Qatar ferma la liquefazione del gas: stop alla produzione per almeno un mese

Il Qatar si prepara a interrompere completamente la liquefazione del gas naturale nella giornata di mercoledì, con la prospettiva di non riuscire a tornare ai normali livelli di produzione ed esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) per almeno un mese. Lo riferiscono due fonti a conoscenza diretta della situazione. Secondo le fonti, l’azienda statale QatarEnergy ha già sospeso la produzione di gas all’inizio della settimana e mercoledì ha dichiarato lo stato di forza maggiore sulle esportazioni. La società non ha risposto a una richiesta di commento sulla vicenda. Il blocco riguarda in particolare il grande impianto di Ras Laffan, il cuore dell’industria del GNL del Paese. Una volta che l’impianto principale verrà completamente fermato mercoledì, non sarà possibile riavviare immediatamente il processo di liquefazione del gas, che consiste nel raffreddamento del combustibile a temperature estremamente basse per trasformarlo in forma liquida e facilitarne il trasporto.

Le prime stime indicano che serviranno almeno due settimane prima che gli impianti possano essere riavviati. Successivamente, saranno necessarie almeno altre due settimane per riportare la produzione alla piena capacità operativa. E’ quanto riporta Reuters. Questo significa che il ritorno alla normalità per le esportazioni di GNL del Qatar potrebbe richiedere almeno un mese. Considerato il ruolo centrale del Paese nel mercato globale del gas naturale liquefatto, eventuali ritardi potrebbero avere ripercussioni sui mercati energetici internazionali.

Il Qatar è uno dei maggiori esportatori mondiali di GNL e l’impianto di Ras Laffan rappresenta il fulcro della sua capacità produttiva. Qualsiasi interruzione prolungata potrebbe quindi influenzare le forniture energetiche verso diversi mercati, in particolare in Europa e in Asia.