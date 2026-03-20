Imponente incendio in Corea del Sud, decine di feriti | FOTO e VIDEO

Almeno 50 persone sono rimaste ferite in Corea del Sud a seguito di un incendio scoppiato in una fabbrica di componenti automobilistici nella città di Daejeon. Secondo l’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, 35 dei feriti versano in condizioni gravi. Le immagini diffuse mostrano una fitta colonna di fumo grigio levarsi dall’impianto. Non è ancora chiaro quanti lavoratori si trovassero all’interno al momento dell’incidente, e le autorità hanno avvertito che il bilancio potrebbe aggravarsi. Per domare le fiamme sono intervenuti oltre 110 vigili del fuoco con 44 mezzi.

Imponente incendio in Corea del Sud, decine di feriti