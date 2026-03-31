Imponente “muro di sabbia” attraversa il Sahara: le immagini dallo Spazio | VIDEO

Un gigantesco muro di sabbia lungo oltre 2mila km ha inghiottito il cuore del deserto del Sahara, muovendosi con la furia inarrestabile di un vero e proprio tsunami di terra e polvere. Le straordinarie immagini satellitari a corredo dell’articolo testimoniano un evento meteorologico di proporzioni colossali. Nata in Algeria e spintasi inesorabilmente verso i confini della Mauritania, questa immensa tempesta ha richiamato prepotentemente alla mente le atmosfere desolate e ostili del celebre film Mad Max. A scatenare questo inferno è stata una potente e anomala depressione che ha agito come un implacabile motore naturale, sollevando milioni di tonnellate di sabbia fine dalle dune e spazzando via ogni cosa sul suo cammino.

Le dimensioni di un fenomeno continentale

I satelliti hanno immortalato una fascia compatta di polveri in sospensione che ha letteralmente cancellato i contorni geografici del Nord Africa occidentale. A differenza delle normali bufere del deserto, che tendono a rimanere localizzate o a disperdersi rapidamente, questo enorme sistema si è mantenuto denso e coeso per migliaia di km, inghiottendo intere regioni in una coltre impenetrabile che ha azzerato la visibilità al suolo.

La scienza dietro il “mostro” di sabbia

La genesi di questa mostruosa tempesta di sabbia è da ricercarsi in un violento scontro di masse d’aria. Un profondo vortice di bassa pressione, insolitamente intenso per la fine di marzo, si è piazzato sul Nord Africa. Questa stessa depressione, che ha scaricato neve anomala sulle coste settentrionali algerine, ha innescato venti burrascosi sul suo margine meridionale. I fortissimi gradienti di pressione hanno generato correnti secche e tempestose che, spazzando le aride distese sahariane, hanno sollevato in aria con estrema facilità le particelle più fini della superficie desertica, alimentando costantemente l’avanzata del muro di polvere verso Sud/Ovest.

Gli impatti ecologici e ambientali

Eventi di questa portata, per quanto visivamente spaventosi e fonte di enormi disagi per le popolazioni locali a causa del crollo verticale della qualità dell’aria, giocano un ruolo cruciale nelle complesse dinamiche del nostro pianeta. Queste ciclopiche nubi di polvere non si limitano a viaggiare sul deserto, ma spesso si spingono sopra l’Oceano Atlantico. Trasportando con sé minerali preziosi come fosforo e ferro, finiscono per “concimare” le acque oceaniche, nutrendo il fitoplancton, e possono persino raggiungere il Sud America, fungendo da fertilizzante naturale per la foresta pluviale amazzonica. Una dimostrazione lampante di come, dietro la furia distruttiva di una tempesta epocale, si celi il delicato equilibrio globale della Terra.