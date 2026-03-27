Improvvisamente non riusciva più a parlare: l’astronauta protagonista della prima evacuazione medica della ISS afferma che il suo malore rimane un mistero

L’astronauta che all’inizio di quest’anno ha causato la prima evacuazione medica della NASA ha dichiarato che i medici non sanno ancora perché si sia sentito male improvvisamente sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Mike Fincke, che ha già volato nello spazio quattro volte, ha raccontato che quando si è sentito male, il 7 gennaio, stava cenando, dopo essersi preparato per una passeggiata spaziale per il giorno successivo. Non riusciva a parlare e non ricorda di aver sentito dolore, ma i suoi compagni di equipaggio, preoccupati, sono intervenuti immediatamente dopo averlo visto in difficoltà e hanno chiesto aiuto ai medici di volo a terra. “È stato completamente inaspettato. È successo incredibilmente in fretta”, ha detto in un’intervista all’Associated Press dal Johnson Space Center di Houston.

Il racconto

Fincke, 59 anni, colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare, ha detto che l’episodio è durato circa 20 minuti e che dopo si è sentito bene. Ha aggiunto che si sente ancora bene. Non ha mai sperimentato nulla di simile prima o dopo. I medici hanno escluso un infarto e Fincke ha affermato di non aver avuto problemi di soffocamento, ma tutte le altre ipotesi sono ancora da escludere e potrebbero essere correlate ai suoi 549 giorni di assenza di gravità.

Si trovava a 5 mesi e mezzo dall’inizio della sua ultima permanenza sulla Stazione Spaziale quando il problema lo ha colpito come “un fulmine a ciel sereno”. “I miei compagni di equipaggio si sono accorti subito che ero in difficoltà”, ha detto, e tutti e sei si sono radunati intorno a lui. “Nel giro di pochi secondi ci siamo mobilitati tutti“. Fincke ha affermato di non poter fornire ulteriori dettagli sul suo malore. L’agenzia spaziale vuole assicurarsi che gli altri astronauti non si sentano minacciati nella loro privacy medica qualora dovesse succedere qualcosa anche a loro, ha spiegato.

L’ecografo della Stazione Spaziale si è rivelato utile durante l’evento, ha aggiunto, e da quando è tornato sulla Terra si è sottoposto a numerosi esami. La NASA sta esaminando le cartelle cliniche degli altri astronauti per verificare la presenza di eventuali casi simili verificatisi nello spazio, ha concluso.

Una missione conclusa in anticipo

Fincke si è identificato come la persona che si era sentita male alla fine del mese scorso, ponendo fine alle speculazioni pubbliche. Si sente ancora in colpa per il fatto che il suo malore abbia causato la cancellazione della passeggiata spaziale – sarebbe stata la sua decima, ma la prima per la sua compagna di equipaggio Zena Cardman – e abbia comportato un rientro anticipato per lei e gli altri due membri dell’equipaggio. SpaceX li ha riportati a terra il 15 gennaio, con oltre un mese di anticipo, e sono stati portati direttamente in ospedale.

“Sono stato molto fortunato ad essere in ottima salute. Quindi è stata una grande sorpresa per tutti”, ha detto. Fincke ha smesso di scusarsi con tutti dopo che il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, gli ha ordinato di farlo. “Non è stata colpa tua. Questo è lo spazio, giusto?“, gli hanno assicurato i colleghi. “Non hai deluso nessuno“. Sempre ottimista, non perde la speranza di poter tornare nello spazio un giorno.