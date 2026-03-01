Incidente aereo in Bolivia, si aggrava il bilancio delle vittime

È salito a 22 il numero delle vittime dell’incidente aereo avvenuto in Bolivia, dove un velivolo militare che trasportava 18 tonnellate di banconote appena stampate si è schiantato nei pressi della capitale, La Paz. Nell’impatto sono rimaste ferite altre 29 persone, in gran parte passeggeri che si trovavano su mezzi pubblici nel luogo in cui l’aereo è precipitato. Tra le vittime si contano 12 uomini – tra cui un membro dell’equipaggio – 6 donne e 4 bambini. A riferirlo è stato il comandante della polizia, Mirko Sokol. I feriti sono stati trasportati nelle cliniche della città di El Alto, situata vicino a La Paz, dove si trova l’aeroporto.