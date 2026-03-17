Incidente ferroviario sulla Palermo-Catania: treno travolge un furgone sui binari | FOTO

Il traffico ferroviario siciliano ha vissuto momenti di grande tensione a causa di un incidente ferroviario sulla Palermo-Catania che ha coinvolto un mezzo stradale e un convoglio passeggeri. Il treno 5491, che percorreva la tratta tra i due capoluoghi, si è scontrato con un furgoncino rimasto bloccato in una posizione critica lungo l’infrastruttura. L’impatto è avvenuto in un punto particolarmente insidioso della linea, dove la conformazione del tracciato ha giocato un ruolo determinante nella dinamica del sinistro.

La dinamica dello scontro al passaggio a livello

Secondo le prime ricostruzioni, il furgoncino sarebbe rimasto intrappolato all’interno di un passaggio a livello nonostante le barriere risultassero regolarmente chiuse. La gravità della situazione è stata accentuata dal fatto che l’ostacolo si trovava subito dopo una curva, un dettaglio che ha garantito una scarsa visibilità al macchinista del convoglio in arrivo. Nonostante il tentativo di frenata, il treno 5491 non ha potuto evitare l’impatto con il veicolo, che è rimasto schiacciato sui binari.

Nessun ferito tra i viaggiatori a bordo

Nonostante la violenza dello scontro, il bilancio umano è miracolosamente rassicurante. A bordo del treno erano presenti circa 50 viaggiatori e nessuno di loro ha riportato conseguenze fisiche o lesioni. Il personale ferroviario ha prontamente gestito l’emergenza, garantendo l’assistenza necessaria alle persone coinvolte e monitorando lo stato psicologico dei passeggeri, comprensibilmente scossi dall’accaduto. La sicurezza ferroviaria e la robustezza del materiale rotabile hanno evitato che l’urto si trasformasse in una tragedia.

Intervento dei tecnici RFI e gestione dei disagi

Attualmente, la situazione è monitorata con estrema attenzione dalle autorità. Sono in arrivo sul posto i tecnici specializzati di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per effettuare i rilievi di rito e coordinare le operazioni di rimozione dei detriti. Al momento è in corso una valutazione approfondita per stabilire l’entità dei danni al materiale e per organizzare la migliore soluzione di riprotezione dei viaggiatori. L’obiettivo è minimizzare i disagi logistici, predisponendo servizi sostitutivi o il trasbordo su altri mezzi per consentire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni.