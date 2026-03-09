Incidente tra autocisterne sull’A4, continua il lavoro dei Vigili del Fuoco: tratto ancora chiuso | VIDEO

Prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco sull’autostrada A4 al km 420 in direzione Trieste, nella provincia di Venezia, a seguito dell’incidente che questa mattina coinvolto due autocisterne. Sul posto è impegnato anche il nucleo NBCR per le operazioni di travaso del carico da uno dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza dello scenario. Il tratto autostradale interessato dall’intervento è attualmente interdetto al traffico in entrambi i sensi di marcia all’altezza dello svincolo per Noventa di Piave.