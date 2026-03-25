Inferno di fuoco in Valsusa: incendio devastante in corso a Condove, situazione drammatica per il forte vento | LIVE

Il silenzio della serata odierna è stato squarciato improvvisamente da un evento catastrofico che sta tenendo l’intera comunità del Piemonte con il fiato sospeso. Un incendio in Valsusa di proporzioni allarmanti si è sviluppato con una rapidità spaventosa a Condove (Torino), trasformando una tranquilla struttura rurale in un vero e proprio inferno di fiamme e fumo denso. Le prime segnalazioni parlavano di una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza intorno alle 18:50, segno inequivocabile che una cascina in fiamme stava soccombendo alla forza distruttrice del fuoco. L’allarme è scattato immediatamente, attivando una macchina dei soccorsi complessa e frenetica per evitare che il disastro potesse estendersi alle abitazioni vicine e alla vegetazione circostante, a causa del forte vento di maestrale che imperversa in zona a causa dell’irruzione polare in corso.

L’eroico intervento dei Vigili del Fuoco tra le mura incandescenti

Non appena la gravità della situazione è apparsa evidente, sul luogo del disastro sono confluite numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti limitrofi. I pompieri si sono trovati di fronte a uno scenario apocalittico, con lingue di fuoco che avvolgevano completamente il tetto e le strutture portanti dell’edificio. La priorità assoluta per i soccorritori è stata quella di circoscrivere il perimetro del rogo, operando con idranti e mezzi speciali per domare i focolai più aggressivi. La lotta contro il tempo è serrata, poiché il calore sprigionato dall’incendio devastante rende quasi impossibile l’avvicinamento al nucleo centrale della cascina, mettendo a dura prova la resistenza fisica e professionale degli operatori impegnati in prima linea.

Il territorio valsusino sotto shock per la violenza del rogo

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la zona, alimentando un profondo senso di angoscia tra i cittadini della Valsusa. Vedere una parte della propria storia rurale e del paesaggio locale venire letteralmente ridotta in cenere ha colpito profondamente l’opinione pubblica. Le immagini del rogo, visibile a grande distanza, sono impressionanti (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo), e il forte vento con le condizioni meteo attuali rende inutile ogni tipo di intervento. La situazione è critica.

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