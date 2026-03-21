Inferno in fabbrica a Daejeon: 14 morti e decine di feriti, bilancio pesantissimo

È salito a 14 morti il bilancio delle vittime del devastante incendio scoppiato in una fabbrica di componenti per auto a Daejeon, in Corea del Sud. La notizia, diffusa dalle autorità locali e rilanciata dall’agenzia Yonhap, ha rapidamente fatto il giro del mondo, evidenziando la gravità dell’accaduto. Al momento dell’incendio, all’interno dello stabilimento erano presenti circa 170 operai, molti dei quali impegnati nei turni di lavoro. Il rogo si è sviluppato in maniera violenta e improvvisa, rendendo difficoltose le operazioni di evacuazione e mettendo a rischio decine di persone. Le prime ricostruzioni parlano di una situazione caotica, con lavoratori costretti a fuggire tra fumo denso e alte temperature.

Bilancio pesante: feriti e soccorritori coinvolti

Oltre alle vittime, si contano almeno 58 feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Tra loro figurano anche due Vigili del Fuoco, rimasti coinvolti durante le operazioni di spegnimento e soccorso, a testimonianza dell’intensità dell’incendio. I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente, ma le dimensioni del rogo hanno reso estremamente complesso il lavoro delle squadre sul campo. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, dove stanno ricevendo le cure necessarie. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in contesti industriali ad alta intensità produttiva come quello sudcoreano.

Dieci ore di lotta contro le fiamme, cause ancora sconosciute

Le fiamme sono state completamente domate solo dopo oltre dieci ore di intervento ininterrotto, segno della portata dell’incendio che ha devastato gran parte dello stabilimento. Nonostante l’imponente dispiegamento di mezzi e uomini, i soccorritori hanno dovuto affrontare condizioni estremamente difficili per contenere il rogo. Al momento, le cause dell’incendio restano ancora sconosciute e sono in corso indagini per chiarire l’origine della tragedia. Le autorità sudcoreane hanno promesso accertamenti rapidi e approfonditi, mentre il Paese si stringe attorno alle famiglie delle vittime, colpite da un evento che lascia un segno profondo nel tessuto industriale e umano della nazione.