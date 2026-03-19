Iran, Italia e altri 5 Paesi: “pronti a contribuire per la riapertura della Stretto di Hormuz”

Sei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone – si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strategico Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall’Iran in risposta agli attacchi da parte di Stati Uniti e Israele. Lo si legge in un comunicato diffuso da Downing Street, nel quale i sei condannano inoltre con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. “Noi condanniamo nei termini più forti – si legge nel comunicato diffuso a nome dei leader dei sei Paesi citati dall’ufficio del Premier britannico Keir Starmer – i recenti attacchi dell’Iran contro navi commerciali disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, incluse installazioni per il gas e il petrolio, e la chiusura de facto dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane”.

Nella nota, i firmatari si dicono quindi “pronti a contribuire agli sforzi per garantire un transito sicuro attraverso lo Stretto” ed elogiano tutte “le nazioni disposte a impegnarsi nella pianificazione preparatoria” di un’iniziativa rinviata apparentemente per il momento al futuro.

Preoccupazione per l’escalation della guerra

I sei esprimono a seguire “profonda preoccupazione per l’escalation del conflitto” in Medio Oriente, per poi rivolgersi solo a Teheran: sollecitato a “cessare immediatamente le sue minacce“, a mettere fine alla deposizione di “mine“, ad “attacchi e lanci di droni o a qualunque altro tentativo di blocco dello Stretto” e ad aderire “alla Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”.

Ricordano inoltre “il fondamentale principio di diritto internazionale della libertà di navigazione“, imputando “agli effetti delle azioni dell’Iran” i contraccolpi destinati a essere “avvertiti da persone di ogni parte del mondo, specialmente tra le più vulnerabili“. Sulla base della Risoluzione 2817, i sei chiedono in ultimo la fine di queste “interferenze” sul commercio marittimo e sulle catene per la fornitura globale delle fonti di energia, sollecitando “un’immediata moratoria complessiva degli attacchi sulle infrastrutture civili, incluse quelle del petrolio e del gas“.

Inoltre, prosegue la dichiarazione, “accogliamo con favore la decisione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia di autorizzare il rilascio coordinato di riserve strategiche di petrolio. Faremo ulteriori passaggi per stabilizzare i mercati energetici, incluso lavorare congiuntamente ad alcuni Paesi produttori per aumentare la produzione“.