Iran, le parole di Rubio sulla durata della guerra e l’obiettivo degli USA

La guerra in corso tra Iran, Israele e Stati Uniti “durerà ancora diverse settimane”. Lo ha affermato, nel corso di una serie di telefonate avvenute ieri, il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, ai suoi omologhi arabi, come riferisce “Axios”, citando fonti informate. Rubio ha inoltre sottolineato che l’azione militare è attualmente concentrata sui lanciatori di missili dell’Iran, sui suoi arsenali e sulle fabbriche di produzione. Il Segretario di Stato ha quindi evidenziato come l’obiettivo degli Stati Uniti non sia un cambio di regime, pur chiarendo allo stesso tempo che Washington vorrebbe persone diverse alla guida del Paese, hanno riferito le fonti.

Rubio ha aggiunto che al momento non esiste alcun dialogo tra gli Stati Uniti e il regime iraniano e che eventuali colloqui in questa fase comprometterebbero gli obiettivi militari in corso.