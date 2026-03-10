Iran, Pichetto: “al G7 Energia valutazione sulle disponibilità delle riserve di petrolio”

Il ricorso alle riserve strategiche per contenere i prezzi del petrolio “è un tema che è stato posto nella riunione del G7 (Finanze) di ieri. Nella riunione del G7 (Energia) di oggi probabilmente faremo la conta anche rispetto alle disponibilità delle riserve. Devo dire che l’Italia è uno dei Paesi che ha le più alte riserve, però è chiaro che qui si tratta di valutazioni per la messa in comune delle riserve. Ci sono Paesi molto in difficoltà“: il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, incontrando i cronisti a Parigi, ha risposto così a una domanda sull’eventuale rilascio degli stock strategici per contenere il prezzo del petrolio nel contesto della guerra in Medio Oriente. Pichetto Fratin rappresenterà l’Italia al G7 Energia organizzato a margine della seconda conferenza internazionale sul nucleare civile, che si tiene oggi alla Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi.

“Il Governo francese che guida il G7 ha voluto fare questa convocazione per fare le valutazioni che si possono fare ad oggi rispetto al rapporto dei Paesi del G7 con la situazione che si è creata“, ha precisato Pichetto.