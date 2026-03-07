Iran, Trump: “abbiamo fatto un favore al mondo, erano vicini all’atomica”

Il regime iraniano è composto da persone “malvagie: guardate a cosa hanno fatto a Israele il 7 ottobre del 2023, e a ciò che hanno fatto per decenni”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando in Florida al summit “Scudo delle Americhe”, vertice sulla sicurezza emisferica al quale stanno partecipando i leader conservatori del continente. “Dovevamo intervenire: erano molto vicini ad ottenere l’arma atomica“, ha aggiunto. Con l’operazione in Iran “abbiamo fatto un favore al mondo“. La guerra contro l’Iran “sta andando molto bene, e sono stati fatti progressi incredibili“, ha aggiunto. Gli attacchi di USA e Israele “hanno distrutto il sistema di comunicazioni e telecomunicazioni” iraniano. “Non so come comunichino ora ma immagino che si inventeranno qualcosa“, ha detto ancora Trump.

In tre giorni, gli attacchi statunitensi hanno distrutto 42 navi della Marina iraniana, che ormai “è finita”. “Abbiamo distrutto la loro Aeronautica e i loro sistemi di comunicazione”, ha aggiunto.