Italia-Algeria, asse strategico sul gas mentre crescono le tensioni globali

Nel corso delle dichiarazioni congiunte tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, è emersa con chiarezza la volontà di rafforzare ulteriormente un rapporto già definito “solidissimo”. Al centro del dialogo vi è il tema dell’energia, in particolare il gas, considerato cruciale per la sicurezza energetica italiana ed europea. Meloni ha sottolineato come la cooperazione si estenderà anche a nuovi ambiti, come l’ocean gas e le attività offshore, con l’obiettivo di incrementare i flussi e diversificare le fonti di approvvigionamento. In un contesto globale sempre più incerto, l’intesa tra Italia e Algeria si configura dunque come una delle poche certezze strategiche, capace di garantire stabilità e continuità nelle forniture energetiche.

Un’amicizia consolidata nei momenti di crisi

Meloni ha inoltre richiamato il valore politico e umano della relazione tra i due Paesi, definendola una “straordinaria certezza” in un’epoca segnata da instabilità e riduzione dei punti di riferimento. Italia e Algeria, ha ricordato il premier, si sono sostenute reciprocamente in diverse fasi critiche, costruendo nel tempo un legame basato su fiducia e collaborazione concreta. Questo rapporto non si limita al solo ambito energetico, ma si estende a molteplici settori strategici, rafforzando una cooperazione che assume oggi un significato ancora più rilevante. La stabilità di questa alleanza rappresenta infatti un elemento chiave anche per l’equilibrio del Mediterraneo, area sempre più esposta a tensioni geopolitiche e dinamiche imprevedibili.

L’impegno dell’Algeria come partner affidabile

Dal canto suo, Tebboune ha ribadito con fermezza l’impegno dell’Algeria nel rispettare tutti gli accordi presi, definendo il proprio Paese un partner “strategico ed affidabile”. In un momento in cui la sicurezza energetica è diventata una priorità assoluta per molti Stati, la disponibilità algerina a garantire continuità nelle forniture assume un valore determinante. Il presidente ha evidenziato come la collaborazione con l’Italia si inserisca in una visione più ampia di cooperazione bilaterale, che coinvolge diversi settori di reciproco interesse. La solidità di questo partenariato si fonda su una convergenza di obiettivi e su una lunga tradizione di relazioni diplomatiche, che oggi trovano nuova linfa alla luce delle sfide globali.

Il contesto internazionale e la guerra in Iran

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato sul piano internazionale, segnato da crescenti tensioni e dal conflitto in corso in Iran, che sta contribuendo ad aumentare l’incertezza sui mercati energetici globali. La guerra e le instabilità regionali stanno infatti influenzando i prezzi e la disponibilità delle risorse, rendendo ancora più urgente per i Paesi europei assicurarsi forniture stabili e diversificate. In questo scenario, il rafforzamento dell’asse tra Italia e Algeria assume una valenza strategica non solo bilaterale, ma anche europea. La capacità di costruire alleanze solide e affidabili diventa quindi un elemento fondamentale per affrontare le sfide di un sistema internazionale sempre più frammentato e imprevedibile.

“Abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima cooperazione, anche lavorando su nuovi fronti come ocean gas e off shore e questo consentirà d rafforzare il flusso di gas. L’amicizia tra le nostre nazioni costituisce in un tempo come questo in cui l’instabilità è crescente e le certezze diminuiscono rimane una delle straordinarie certezze su cui contare. Italia e Algeria si sono date una mano tante volte e ognuna c’è stata per l’altra nel momento del bisogno”, dichiara Meloni.

Poi la risposta del Presidente algerino Abdelmadjiid Tebboune nelle dichiarazioni congiunte: “la ringrazio per la collaborazione strategica in tutti i settori di reciproco interesse. In questa sfida per i rifornimenti io rinnovo la disponibilità dell’Algeria a rispettare tutti gli impegni come partner strategico ed affidabile”.