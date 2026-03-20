Juventus-Sassuolo, emergenza sanitaria: 6 calciatori isolati, la situazione e il rischio rinvio

Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomi compatibili all’interno del gruppo squadra. La situazione, purtroppo, ha costretto il club a prendere precauzioni straordinarie, ma la partita di Serie A contro la Juventus, prevista per sabato sera alle 20:45, è al momento confermata. Sono in corso valutazioni e verifiche per monitorare l’evolversi della situazione e proteggere la salute di tutti i tesserati.

Situazione sanitaria in corso

I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e sono sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club da tre giorni. Le procedure sanitarie in corso sono rigorosamente in linea con i protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie competenti. Parallelamente, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a profilassi specifica. Il club ha già informato la Lega Serie A della situazione in corso e continuerà a seguire attentamente l’evoluzione, adottando tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff.

Cos’è la pertosse e quali sono le sue conseguenze?

La pertosse, conosciuta anche come “tosse convulsiva”, è una malattia infettiva altamente contagiosa causata da un batterio chiamato Bordetella pertussis. Si manifesta con una tosse persistente e spasmodica che può durare settimane. La malattia è particolarmente pericolosa per i bambini piccoli e può causare complicazioni gravi come polmonite, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, insufficienza respiratoria.

I sintomi iniziali comprendono tosse secca, starnuti e febbre lieve, ma col passare dei giorni, la tosse diventa sempre più grave e intervallata da una sorta di “grido” inspiratorio. La pertosse può essere prevenuta grazie alla vaccinazione, ma una volta contratta, la cura consiste principalmente nel trattamento sintomatico e antibiotici per ridurre la contagiosità.

L’emergenza sanitaria che ha colpito il Sassuolo Calcio è quindi legata alla diffusione di questa malattia all’interno del gruppo squadra, e il club sta mettendo in atto tutte le misure precauzionali necessarie per evitare che la situazione possa peggiorare o diffondersi ulteriormente.