La Casa Bianca pubblica un meme con Wii Sports per celebrare gli attacchi missilistici in Iran | VIDEO

La Casa Bianca ha pubblicato giovedì sui social un video meme che combina immagini del videogioco Wii Sports con filmati di attacchi missilistici statunitensi in Iran, nell’ambito dell’operazione militare denominata “Operation Epic Fury”. Il filmato si apre con la celebre musica del menu di Wii Sports, ma il titolo del gioco viene modificato graficamente in “Operation Epic Fury”, mantenendo lo stesso stile tipografico dell’originale. Nel video compaiono diverse scene ispirate alle discipline sportive presenti nel gioco Nintendo: un centro perfetto nel tiro con l’arco, una battuta di baseball che manda la palla fuori dal campo e un colpo “hole-in-one” nel golf.

Ogni tiro sportivo viene montato in parallelo con immagini di missili statunitensi che colpiscono obiettivi in Iran, con l’effetto di mostrare i bombardamenti come se fossero colpi perfetti di un videogioco. Il montaggio ha attirato rapidamente l’attenzione sui social network, dove ha generato discussioni e critiche. La pubblicazione arriva mentre gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in operazioni militari contro l’Iran, con l’obiettivo dichiarato di indebolire il regime del Paese.

La scelta di utilizzare riferimenti ai videogiochi per commentare temi politici e militari continua a dividere l’opinione pubblica, tra chi la considera una forma di comunicazione virale e chi la giudica inappropriata rispetto alla gravità delle situazioni rappresentate.