Guerra Iran, la minaccia di ritorsioni sul petrolio: “bruceremo gas e greggio”

“Daremo fuoco al petrolio e al gas della regione al minimo attacco alle infrastrutture e ai porti energetici dell’Iran”. È il duro avvertimento lanciato dal portavoce del comando operativo centrale dell’esercito iraniano, Khatam al-Anbiya, nel pieno delle tensioni militari che stanno coinvolgendo l’Iran e l’intera regione del Medio Oriente. Secondo quanto dichiarato dalle autorità militari iraniane, qualsiasi attacco contro porti energetici, raffinerie o infrastrutture strategiche del Paese provocherebbe una risposta immediata. Teheran ha infatti avvertito che, in caso di escalation, gli impianti petroliferi e del gas presenti nella regione potrebbero diventare obiettivi diretti.

Le tensioni legate alla guerra

L’avvertimento arriva in un contesto di crescente instabilità legato alla guerra che sta alimentando tensioni politiche e militari tra Iran e altri attori internazionali. Negli ultimi mesi il Medio Oriente è diventato uno dei principali punti di frizione geopolitica, con un aumento delle operazioni militari, degli attacchi mirati e delle minacce reciproche tra le parti coinvolte. In questo scenario, le infrastrutture energetiche rappresentano uno degli obiettivi più sensibili, perché strategiche sia dal punto di vista economico sia militare.

Il rischio di una crisi energetica regionale

Il petrolio e il gas del Medio Oriente rappresentano una parte fondamentale dell’approvvigionamento energetico globale. Per questo motivo, qualsiasi minaccia alle infrastrutture energetiche della regione rischia di avere ripercussioni non solo sul piano militare, ma anche su quello economico. La possibilità che il conflitto possa coinvolgere direttamente porti, raffinerie e rotte energetiche alimenta il timore di una crisi più ampia, capace di influenzare i mercati internazionali e la stabilità dell’intera area.

In questo contesto, le parole del comando militare iraniano rappresentano un segnale della crescente tensione e del rischio che il conflitto possa trasformarsi in uno scontro ancora più esteso, con il settore energetico al centro delle dinamiche geopolitiche.