La Cina accelera sulla mappatura oceanica: “stanno preparando la guerra sottomarina agli Stati Uniti”

Il silenzio delle profondità marine è diventato il nuovo terreno di scontro tecnologico e strategico tra le grandi potenze mondiali. Secondo una recente ed articolata inchiesta condotta dall’agenzia Reuters, la Cina ha avviato una imponente operazione di mappatura sottomarina che attraversa gli oceani Pacifico, Indiano e Artico. Questa attività non ha soltanto scopi puramente scientifici, ma mira a costruire un database dettagliato delle condizioni marine, un elemento che gli esperti militari definiscono fondamentale per condurre una moderna guerra sottomarina contro gli Stati Uniti e i loro alleati. La conoscenza millimetrica della topografia subacquea, delle correnti e della salinità permette infatti ai sommergibili di muoversi senza essere rilevati, trasformando l’oceano in un terreno di caccia dove il vantaggio informativo determina la sopravvivenza.

La missione strategica della Dong Fang Hong 3 tra Taiwan e Guam

Al centro di questa strategia di monitoraggio costante si trova la Dong Fang Hong 3, una nave da ricerca avanzata gestita dall’Università dell’Oceano della Cina. I dati di tracciamento analizzati rivelano che questa imbarcazione ha trascorso gran parte del 2024 e del 2025 navigando instancabilmente nelle acque sensibili che circondano Taiwan e la roccaforte americana di Guam. Queste aree non sono scelte a caso, poiché rappresentano i punti nevralgici della presenza militare statunitense nel Pacifico occidentale. Attraverso l’uso di sonar ad alta risoluzione e sonde oceanografiche, Pechino sta raccogliendo dati critici che potrebbero permettere ai propri sottomarini d’attacco di sfruttare i corridoi acustici e le anomalie termiche per eludere le reti di sensori nemiche in caso di conflitto aperto.

Il monitoraggio dei sensori oceanici vicino al Giappone e nel Pacifico

L’attività cinese non si limita alla semplice raccolta di dati cartografici, ma include il posizionamento e la manutenzione di infrastrutture tecnologiche sommerse di alta precisione. Nell’ottobre del 2024, la Dong Fang Hong 3 ha effettuato operazioni di controllo su una serie di potenti sensori oceanici situati in prossimità del Giappone. Questi dispositivi sono in grado di identificare oggetti sottomarini con estrema accuratezza, offrendo a Pechino una sorta di “sistema di allerta precoce” sotto il livello del mare. La nave ha visitato nuovamente la stessa zona nel maggio del 2025, confermando una volontà di persistenza e aggiornamento costante delle informazioni tattiche in un quadrante dove la cooperazione tra la marina giapponese e quella statunitense è storicamente molto stretta.

La sorveglianza dei punti di strozzatura nello Stretto di Malacca

Spostando lo sguardo verso l’Oceano Indiano, la strategia di Pechino si fa ancora più ambiziosa e orientata alla sicurezza dei propri approvvigionamenti energetici. Nel marzo del 2025, la medesima nave da ricerca ha operato nelle acque tra lo Sri Lanka e l’Indonesia, coprendo sistematicamente gli accessi allo Stretto di Malacca. Questo tratto di mare rappresenta uno dei punti di strozzatura più vitali del commercio marittimo mondiale e un’area di estrema vulnerabilità per la Cina. Ottenere una conoscenza dettagliata dei fondali in questa regione permette alla marina cinese di pianificare rotte sicure per i propri mezzi e, contemporaneamente, di individuare i luoghi ideali per il posizionamento di mine o sensori in grado di interdire il passaggio a forze ostili durante una crisi internazionale.

Le implicazioni per la sicurezza globale e il nuovo equilibrio navale

Questa vasta campagna di monitoraggio sottomarino evidenzia come la competizione per l’egemonia globale si sia spostata definitivamente sotto la superficie dell’acqua. Mentre gli Stati Uniti mantengono ancora un vantaggio tecnologico nella silenziosità dei propri battelli, la Cina sta cercando di colmare il divario attraverso una conoscenza superiore dell’ambiente operativo. La capacità di prevedere come il suono si propaga in una specifica zona dell’Oceano Indiano o del Pacifico può neutralizzare le tecnologie stealth degli avversari. Per gli strateghi del Pentagono e degli alleati regionali, questa mappatura sistematica rappresenta un segnale inequivocabile: Pechino si sta preparando attivamente per uno scenario di scontro sottomarino ad alta intensità, rendendo i fondali oceanici un elemento chiave della propria proiezione di potenza.