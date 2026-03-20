La Cina apre una nuova frontiera: approvato primo impianto cerebrale per l’uso clinico nella paralisi grave

La medicina neurotecnologica compie un passo decisivo: la Cina ha approvato il primo impianto cerebrale utilizzabile al di fuori dei trial clinici per il trattamento della paralisi grave. Si tratta di una svolta storica nel campo delle interfacce cervello-computer (BCI), tecnologie che mirano a ristabilire il dialogo tra mente e corpo quando il sistema nervoso è compromesso. Il dispositivo, sviluppato dalla Neuracle Medical Technology e testato con il contributo del neurochirurgo Chen Liang presso l’Huashan Hospital della Fudan University, segna un traguardo rilevante per il settore. Anche l’ingegnere Zhengwu Liu della University of Hong Kong ha evidenziato l’importanza dell’innovazione.

Come funziona il sistema

Il sistema, denominato Neo, è progettato per pazienti tra i 18 e i 60 anni affetti da paralisi completa degli arti a causa di lesioni del midollo spinale cervicale. L’impianto, grande quanto una moneta, viene inserito nel cranio e utilizza una rete di elettrodi per registrare l’attività cerebrale associata all’intenzione di movimento. I segnali neurali raccolti vengono poi decodificati e trasmessi a un guanto robotico morbido, che traduce l’intenzione in azione. In questo modo, i pazienti possono tornare a eseguire gesti quotidiani fondamentali come afferrare oggetti, mangiare o bere, attività altrimenti impossibili.

I dati: primi risultati promettenti

Finora, 32 pazienti hanno ricevuto l’impianto. Secondo i dati preliminari, tutti sono riusciti a recuperare almeno in parte la capacità di presa e controllo della mano grazie al sistema. I risultati indicano miglioramenti concreti nelle funzioni motorie, anche se su scala ancora limitata. Un aspetto chiave del dispositivo è la sua natura minimamente invasiva: a differenza di altre tecnologie in sviluppo, soprattutto negli Stati Uniti, Neo non richiede l’inserimento diretto nel tessuto cerebrale. Questo potrebbe aver facilitato il processo di approvazione, rendendolo più rapido rispetto ad altri dispositivi simili. Inoltre, la disponibilità di dati clinici fino a 18 mesi rappresenta un elemento raro nel campo delle BCI.

Limiti e prospettive

Nonostante l’entusiasmo, la comunità scientifica invita alla cautela. Il numero di pazienti coinvolti è ancora ridotto e saranno necessari studi più ampi per confermare sicurezza ed efficacia su larga scala. Tuttavia, l’approvazione di Neo rappresenta una pietra miliare. La Cina dimostra di voler investire in modo strategico nelle interfacce cervello-computer, un settore destinato a ridefinire la medicina riabilitativa e le tecnologie assistive. Le implicazioni sono profonde: milioni di persone nel mondo affette da paralisi potrebbero, in futuro, recuperare una parte della propria autonomia. Non si tratta solo di progresso tecnologico, ma di una nuova possibilità di indipendenza e qualità della vita.