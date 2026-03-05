La corsa all’auto etica: Tesla e Ford in vetta, tante sorprese nella classifica. Ma l’ombra del lobbying minaccia la rivoluzione verde

L’industria automobilistica globale si trova a un bivio decisivo, dove la competizione non si gioca più solo sulle prestazioni del motore o sul design, ma sulla trasparenza e l’etica di ciò che sta “sotto il cofano”. La pubblicazione della quarta edizione della classifica “Lead the Charge Auto Supply Chain Leaderboard” per il 2026 fotografa un settore in profonda trasformazione, dove la decarbonizzazione dei materiali e il rispetto dei diritti umani sono diventati i nuovi parametri del successo. Tesla si conferma il battistrada globale, seguita a ruota da Ford e Volvo, dimostrando che integrare la sostenibilità nella catena di approvvigionamento è un obiettivo raggiungibile, sebbene ancora lontano dalla perfezione. Tuttavia, dietro i successi dei singoli marchi, emerge una frattura politica preoccupante: mentre i progressi tecnologici accelerano, la cornice normativa europea che li ha resi possibili subisce attacchi senza precedenti, mettendo a rischio il futuro della mobilità a emissioni zero.

Tesla e Ford in pole position tra acciaio verde e trasparenza

Il primato di Tesla nella classifica generale non è un caso isolato, ma il risultato di un approccio sistemico alla rendicontazione e alla mitigazione degli impatti ambientali, specialmente nella gestione di minerali critici come litio e cobalto. Accanto al colosso di Elon Musk, brilla la strategia di Volvo, che si attesta come leader assoluta nella decarbonizzazione della supply chain. La casa svedese, insieme a Mercedes-Benz, ha rotto gli indugi investendo massicciamente nell’acciaio e nell’alluminio a basse emissioni di carbonio. Questi materiali non sono più solo prototipi da laboratorio, ma componenti essenziali di nuovi modelli già pronti per il mercato, come la Volvo ES90 e la Mercedes CLA. Questa tendenza dimostra che la leadership industriale oggi passa attraverso la capacità di trasformare l’intera filiera produttiva in un ecosistema circolare, dove ogni grammo di CO 2 risparmiato nella produzione dei materiali contribuisce al valore finale del veicolo.

Il crollo di Stellantis e il ritardo dei giganti asiatici

Se alcuni costruttori accelerano, altri sembrano aver innestato la marcia indietro. Il dato più clamoroso del rapporto 2026 riguarda Stellantis, scivolata dal nono al dodicesimo posto in classifica. Si tratta della peggiore performance tra i produttori europei e statunitensi, segnata da una perdita di trasparenza su ambiti cruciali come il trattamento delle batterie a fine vita. Questo arretramento viene interpretato dagli analisti di Transport & Environment come un segnale preoccupante di disimpegno verso la mobilità elettrica pura. Parallelamente, il fondo della classifica rimane occupato da colossi come Toyota e le aziende di stato cinesi GAC e SAIC. Nonostante la loro immensa capacità produttiva, questi attori mostrano una resistenza cronica all’adozione di standard rigorosi sulla due diligence e sui diritti umani, confermando che la dimensione industriale non garantisce automaticamente l’eccellenza etica o ambientale.

L’insidia del lobbying e il rischio di un’Europa a due velocità

Il paradosso evidenziato dal rapporto Lead the Charge è che le stesse aziende che celebrano i propri successi green sono spesso le stesse che, attraverso le associazioni di categoria come l’ACEA, cercano di indebolire le politiche climatiche dell’Unione Europea. Il tentativo di posticipare il phase-out dei motori a combustione interna oltre il 2035 e di ammorbidire gli obiettivi di riduzione della CO 2 rappresenta una minaccia diretta ai progressi della filiera. Attualmente, le norme UE sulle batterie sono l’unico vero motore che obbliga i costruttori a mappare i fornitori e a garantire il riciclo dei minerali. Volvo resta l’unica grande casa europea a distinguersi positivamente in questo ambito, avendo scelto di non far parte dell’ACEA proprio per sostenere con coerenza le politiche climatiche comunitarie. Senza una regolamentazione ferma, il rischio è che la sostenibilità rimanga un’operazione di marketing per pochi modelli di lusso, anziché diventare lo standard per l’intero mercato di massa.

Verso un’economia circolare tra diritti umani e minerali critici

Un segnale di speranza arriva dalla crescente attenzione per i diritti dei popoli indigeni e dei lavoratori nelle aree di estrazione dei minerali di transizione. Nel 2026, ben dodici dei diciotto produttori censiti hanno avviato iniziative specifiche per la tutela delle comunità locali, un raddoppio rispetto ai dati di soli tre anni fa. Anche le aziende cinesi stanno mostrando segnali di risveglio: Geely si è distinta come il miglior costruttore asiatico grazie a pratiche avanzate di riciclo delle batterie, mentre BYD ha introdotto nuovi codici di condotta per i fornitori. Tuttavia, la strada verso il punteggio massimo del 100% è ancora lunga per tutti, dato che la media complessiva del settore si attesta su un modesto 25%. Per colmare questo divario, il rapporto suggerisce all’UE di non cedere ai rinvii sulla due diligence e di introdurre obiettivi vincolanti di contenuto riciclato per acciaio e alluminio, trasformando le buone pratiche dei leader di oggi negli obblighi di legge di domani.