La guerra al petrolio: come il blocco delle rotte minaccia l’Iraq

La guerra in corso in Iran e la crescente instabilità nel Golfo Persico hanno avuto un impatto diretto sull’Iraq, che si trova ora a dover affrontare il blocco delle sue principali rotte di esportazione del petrolio. La chiusura degli Stretti di Hormuz e la sospensione della pipeline che attraversa il Kurdistan iracheno hanno paralizzato le operazioni di trasporto del greggio, mettendo in seria difficoltà le finanze pubbliche del paese. L’Iraq dipende in modo significativo dalle esportazioni di petrolio per finanziare il proprio bilancio. Secondo le stime, circa il 90% delle entrate federali proviene da questa risorsa. L’interruzione delle rotte principali ha dunque avuto un impatto devastante, minacciando la stabilità economica. In un momento di difficoltà, il governo iracheno si trova costretto a trovare vie alternative per esportare il proprio greggio e ridurre le perdite.

La dichiarazione del governo

Saheb Bazoun, portavoce del Ministero del Petrolio di Baghdad, ha confermato la gravità della situazione in una dichiarazione rilasciata all’Afp. “Come per molti altri paesi della regione, la produzione e la commercializzazione del petrolio sono state gravemente colpite, non lasciando al governo altra scelta se non quella di cercare altre vie per le nostre vendite”, ha detto, senza entrare nei dettagli delle soluzioni in corso di valutazione.

Le sfide geopolitiche e la ricerca di soluzioni

La chiusura degli Stretti di Hormuz ha interrotto il transito di circa un quinto del petrolio mondiale, influenzando pesantemente l’Iraq, che tradizionalmente utilizzava questa via per esportare il suo greggio. A ciò si aggiunge la sospensione della pipeline che collega l’Iraq al Kurdistan, che ha ridotto ulteriormente la capacità di esportazione.

In questo scenario, l’Iraq è alla ricerca di nuove soluzioni, esplorando opzioni per bypassare i tradizionali passaggi marittimi e terrestri. Tuttavia, la sfida non è solo economica, ma anche geopolitica, in quanto l’Iraq deve fare i conti con la guerra in corso in Iran e le difficoltà politiche interne.

Il futuro incerto dell’industria petrolifera

L’incertezza regna sul futuro dell’industria petrolifera irachena, in quanto il paese è costretto a navigare tra tensioni regionali e difficoltà logistiche. Se non riuscirà a trovare rapidamente rotte alternative, l’Iraq potrebbe subire danni economici a lungo termine, con gravi ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione e sullo sviluppo del paese.