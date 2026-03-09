La Luna nel mirino della Cina: identificata la regione di Rimae Bode per lo sbarco umano entro il 2030

La corsa verso il nostro satellite naturale segna un punto di svolta fondamentale grazie a una ricerca recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy. Un team internazionale di scienziati, guidato da Jun Huang, ha condotto un’analisi senza precedenti sulla regione equatoriale di Rimae Bode, indicandola come il sito prioritario per la prima missione lunare con equipaggio della Cina. Questo studio non si limita a mappare la superficie, ma scava nella storia geologica di un’area situata al confine tra i mari lunari e gli altopiani, offrendo una visione dettagliata di quello che potrebbe essere il prossimo scenario di esplorazione umana entro la fine del decennio.

Il fascino geologico di Rimae Bode tra vulcani antichi e materiali rari

Rimae Bode non è stata scelta casualmente tra le 106 aree candidate iniziali. La sua posizione strategica sul lato visibile della Luna, unita a condizioni di osservazione favorevoli dalla Terra, la rende un laboratorio a cielo aperto. Lo studio ha identificato cinque unità geologiche principali che raccontano miliardi di anni di evoluzione. Tra queste spicca il deposito di mantello scuro, un’area composta da materiali piroclastici di origine vulcanica con uno spessore che varia dai 77 ai 136 metri. La presenza di questi vetri vulcanici è di estremo interesse scientifico, poiché si ritiene che tali materiali provengano dalle profondità del mantello lunare, offrendo indizi preziosi sulla composizione interna del satellite.

Sinus Aestuum e i segreti della lava basaltica

Un altro elemento centrale della ricerca è la pianura basaltica di Sinus Aestuum, un antico bacino da impatto successivamente inondato da lave basaltiche povere di titanio. Gli scienziati hanno calcolato che questi flussi lavici raggiungono uno spessore massimo di 193 metri e sono ricoperti da uno strato di regolite spesso circa 4 metri. L’analisi spettrale ha rivelato che questa regione è dominata da materiali locali, sebbene non manchino frammenti “esotici” trasportati dagli impatti che hanno creato i crateri Copernicus ed Eratosthenes. Questa varietà di materiali permetterebbe agli astronauti di raccogliere campioni diversificati senza dover percorrere distanze eccessive dal punto di atterraggio.

Le rille vulcaniche e l’origine del magma lunare

Il complesso sistema di rille (valli strette e sinuose) presente a Rimae Bode aggiunge un ulteriore livello di complessità allo studio. La ricerca ha analizzato in particolare Rima Bode I, il rille più lungo della regione, e Rima Bode II, un graben prominente che taglia sia i mari che gli altopiani. Mentre Rima Bode I sembra essere la fonte dei basalti presenti in Sinus Aestuum, Rima Bode II ha mostrato concentrazioni insolitamente elevate di torio e titanio. Queste caratteristiche suggeriscono una storia vulcanica articolata in più fasi, iniziata tra i 3,2 e i 3,7 miliardi di anni fa con esplosioni piroclastiche e proseguita con inondazioni laviche nel periodo Eratostheniano.

La strategia cinese per lo sbarco umano entro il 2030

La missione cinese, annunciata ufficialmente nel 2023, punta a posare i primi taikonauti sulla Luna entro il 2030. La selezione di Rimae Bode risponde a precisi requisiti ingegneristici: il terreno è generalmente piatto e attraversabile, il che garantisce la sicurezza delle operazioni di allunaggio e degli spostamenti sulla superficie. Il team di ricerca ha proposto quattro potenziali siti di atterraggio specifici, ciascuno dei quali permetterebbe l’accesso a obiettivi scientifici unici. Questi siti sono stati scelti per massimizzare il ritorno scientifico, consentendo agli astronauti di raccogliere frammenti del cratere Copernicus, campioni di mantello scuro e materiali ricchi di torio, tutto entro un raggio d’azione compatibile con le capacità delle moderne tute spaziali e dei veicoli lunari.

Sicurezza e sfide operative per i futuri astronauti

Nonostante le condizioni favorevoli, l’esplorazione umana di Rimae Bode non sarà priva di ostacoli. Gli autori dello studio sottolineano che la pianificazione delle attività extraveicolari dovrà tenere conto delle pendenze del terreno e della distribuzione dei massi, che potrebbero complicare i movimenti. La sicurezza degli astronauti rimane la priorità assoluta, richiedendo mappe ad altissima risoluzione per evitare aree troppo scoscese. Tuttavia, l’opportunità di dispiegare strumenti scientifici complessi direttamente sulla superficie rappresenta un vantaggio enorme rispetto alle missioni robotiche, promettendo di trasformare radicalmente la nostra comprensione della geofisica e della storia termica della Luna.