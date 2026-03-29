La Luna Rosa illumina il cielo di aprile: appuntamento con il 1° plenilunio di primavera

Il cielo di aprile si prepara a regalare uno dei suoi spettacoli più suggestivi. Nonostante il nome possa trarre in inganno, non vedremo un disco lunare color confetto: la cosiddetta Luna Rosa, il primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, deve il suo appellativo alla fioritura della Phlox subulata, un piccolo fiore selvatico rosato tipico del Nord America. In Italia, il momento di massimo splendore è fissato per le prime ore del mattino di giovedì 2 aprile, precisamente alle 04:11.

Perché si chiama “Luna Rosa”?

Il nome non ha nulla a che vedere con l’astronomia, ma affonda le radici nella cultura dei nativi americani e nelle tradizioni raccolte dall’Almanacco dell’Antico Agricoltore. Per molte tribù, ogni plenilunio era un segnale dei cambiamenti stagionali. Mentre gli Algonchini la chiamavano la “Luna del ghiaccio che si rompe”, i Dakota celebravano il momento in cui i flussi d’acqua tornavano navigabili. Per gli Anishinaabeg della regione dei Grandi Laghi, era invece la “Luna della racchetta da neve rotta”, a indicare il disgelo che rendeva inutili le calzature invernali. In ogni caso, il messaggio è univoco: la natura si sta risvegliando.

Uno spettacolo astronomico in compagnia di Spica

Per gli appassionati di osservazione, la notte tra l’1 e il 2 aprile sarà il momento ideale per alzare gli occhi al cielo. La Luna non sarà sola: apparirà infatti vicina a Spica, la stella più luminosa della costellazione della Vergine. Sebbene il picco sia all’alba del 2 aprile, il disco lunare apparirà pieno e luminoso anche nella serata precedente e successiva. Per godersi al meglio lo spettacolo, il consiglio è di cercare un orizzonte orientale libero da ostacoli subito dopo il tramonto del Sole, quando la Luna inizierà la sua ascesa nel firmamento.

Tra fede e natura: il legame con la Pasqua e il Pesach

La Luna di aprile non è solo una curiosità per astrofili, ma un vero e proprio “orologio” liturgico. Il suo sorgere segna infatti l’inizio della festa ebraica di Pesach (la Pasqua ebraica), che quest’anno comincia al tramonto del 1° aprile. Nel mondo cristiano, questa luna è fondamentale per stabilire la data della Pasqua. Secondo la regola stabilita dal Concilio di Nicea, la festività cade la prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera. Essendo l’equinozio caduto il 20 marzo e il plenilunio il 1° aprile (secondo il calendario ecclesiastico), la Pasqua cattolica sarà celebrata domenica 5 aprile. Per la tradizione ortodossa, invece, la ricorrenza cadrà una settimana più tardi, il 12 aprile.

Uno sguardo al futuro: verso la Luna Blu

Se perderete questo appuntamento, non temete: la primavera continuerà a offrire scenari notturni interessanti. Il prossimo plenilunio, noto come Luna dei Fiori, è previsto il 1° maggio. La vera particolarità del 2026 sarà proprio il mese di maggio, che si concluderà con una rarità: una Luna Blu il 31 maggio, termine utilizzato per indicare il secondo plenilunio che si verifica all’interno di un singolo mese solare.