La Marina Militare Italiana punta sul Bayraktar TB3: la nuova era dei droni imbarcati

Il panorama della difesa marittima europea sta attraversando una trasformazione radicale e l’Italia si pone ufficialmente alla guida di questo cambiamento tecnologico. La decisione della Marina Militare Italiana di procedere con l’acquisizione del veicolo aereo da combattimento senza pilota Bayraktar TB3 rappresenta un punto di svolta strategico per la proiezione di potenza aeronavale del Paese. Questa mossa non solo potenzia le capacità operative della flotta, ma inserisce le forze armate italiane in una ristretta cerchia di nazioni capaci di operare UCAV di ultima generazione direttamente da unità navali di grandi dimensioni. L’annuncio, carico di implicazioni geopolitiche e industriali, conferma la volontà di Roma di mantenere una superiorità tecnologica in un bacino sempre più conteso come il Mediterraneo Allargato.

L’audizione parlamentare e la visione strategica del Viceammiraglio Berutto Bergotto

Il percorso formale verso questa acquisizione ha trovato il suo momento decisivo il 6 novembre 2025, durante la prima audizione parlamentare del Capo della Marina Militare Italiana, il Viceammiraglio Berutti Bergotto. In questa sede istituzionale, il vertice della forza armata ha delineato i futuri assetti dell’aviazione navale, evidenziando come l’integrazione di sistemi non pilotati sia ormai una necessità imprescindibile per le moderne operazioni di difesa. Bergotto ha chiarito che l’adozione del Bayraktar TB3 non è solo un aggiornamento tecnologico, ma una risposta concreta alle nuove minacce asimmetriche e alla necessità di una sorveglianza persistente. Grazie a questa scelta, l’Italia è destinata a diventare ufficialmente il primo cliente europeo per questa specifica versione navalizzata del drone turco, consolidando un rapporto di collaborazione tecnica e strategica con l’azienda produttrice Baykar.

Le caratteristiche tecniche del Bayraktar TB3 per le operazioni navali

A differenza del suo celebre predecessore, il TB2, il nuovo Bayraktar TB3 è stato progettato con modifiche strutturali specifiche per operare in ambienti marini ostili e su ponti di volo limitati. La caratteristica più rilevante è rappresentata dalle ali ripiegabili, una soluzione ingegneristica fondamentale per ottimizzare lo spazio negli hangar e sugli ascensori delle portaerei. Questo UCAV vanta una capacità di carico utile superiore e una resistenza al decollo e all’atterraggio su piste corte, rendendolo il compagno ideale per le unità navali dotate di trampolino di lancio o sistemi di recupero assistito. L’autonomia prolungata e i sensori avanzati di cui dispone permettono al TB3 di svolgere missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a lungo raggio, oltre a poter trasportare munizionamento guidato di precisione per colpire obiettivi di superficie o costieri con estrema accuratezza.

L’integrazione sulla portaerei Cavour e la sinergia con l’F-35B

L’aspetto più ambizioso di questo programma riguarda l’integrazione operativa del drone a bordo della portaerei Cavour, l’ammiraglia della flotta italiana. La sfida tecnica e dottrinale consiste nel far convivere i nuovi droni con i sofisticati caccia di quinta generazione F-35B Lightning II. La creazione di una flotta aerea ibrida permetterà alla Marina di moltiplicare le proprie capacità di attacco e difesa senza saturare eccessivamente il ponte di volo con velivoli pilotati dal costo operativo elevatissimo. In questo scenario, il Bayraktar TB3 fungerà da moltiplicatore di forze, assumendosi il compito di pattugliare le zone a rischio e identificare i bersagli, lasciando agli F-35B il ruolo di risolutori in missioni ad alta intensità. Questa sinergia tra velivoli a decollo corto e atterraggio verticale (STOVL) e droni imbarcati proietta la Marina Militare Italiana verso un modello di difesa integrata che sarà il punto di riferimento per le marine della NATO nei prossimi decenni.

Implicazioni geopolitiche e il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo

L’acquisizione di tecnologia militare dalla Turchia sottolinea anche una nuova dinamica diplomatica e industriale tra Roma e Ankara nel settore della difesa e sicurezza. Scegliendo il TB3, l’Italia riconosce l’efficacia sul campo dei sistemi UCAV sviluppati da Baykar, che hanno dimostrato di poter cambiare l’esito dei conflitti moderni. Questa collaborazione rafforza il peso dell’Italia come attore regionale capace di diversificare le proprie fonti tecnologiche per garantire la sicurezza marittima e la protezione delle rotte commerciali. La capacità di schierare droni armati su una portaerei ovunque nel mondo conferisce all’Italia una flessibilità d’intervento che pochi altri paesi possiedono, elevando lo status della nazione nelle missioni internazionali e nella gestione delle crisi nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente.