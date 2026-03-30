La megattera arenata nel Baltico si è liberata e ha ripreso a nuotare

Si è liberata e ha ripreso a nuotare la megattera arenata sulla costa del Baltico, nel Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania anteriore. A darne notizia alla Dpa è stato l’assessore regionale all’ambiente, il quale ha precisato che non è ancora chiara la direzione del suo tragitto. La settimana scorsa, la balena si è arenata due volte, la prima lunedì 23 marzo a Timmersdorfer Strand, dove è rimasta per ben cinque giorni, e la seconda sabato 28 marzo, quando dopo una avvincente missione di salvataggio, finalmente in mare aperto, ha sbagliato strada e si è spiaggiata di nuovo a Wismar. Da questa mattina, gli esperti avevano avvertito che le condizioni di salute del mammifero fossero visibilmente peggiorate. Tuttavia, in serata, grazie all’acqua alta, la megattera si è disincagliata e ha ripreso a nuotare.