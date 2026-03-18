La NASA riparte: oggi la 1ª passeggiata spaziale sulla ISS dopo la storica emergenza medica

Oggi, 18 marzo 2026, la NASA riprende le operazioni extraveicolari (EVA) all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti Jessica Meir e Chris Williams varcheranno il portello del modulo Quest intorno alle 13 ora italiana, dando il via a una missione di circa 6 ore e mezza che terrà con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo. Questa passeggiata spaziale non è solo una routine di manutenzione, ma rappresenta un momento di ritorno alla normalità per l’agenzia spaziale americana. L’intervento era originariamente previsto per l’8 gennaio scorso, ma un imprevisto senza precedenti ne aveva causato il rinvio: la prima evacuazione medica d’urgenza nella storia pluridecennale della ISS.

A gennaio, l’astronauta veterano Mike Fincke, membro della missione SpaceX Crew-11, ha manifestato un problema di salute (i cui dettagli rimangono riservati per motivi di privacy) che ha spinto la NASA a ordinare il rientro anticipato della capsula sulla Terra il 15 gennaio. Sebbene Fincke sia ora in buone condizioni, quell’evento ha stravolto il calendario delle attività extraveicolari di inizio anno.

Protagonisti e obiettivi della missione

A guidare l’operazione odierna sarà la veterana Jessica Meir, impegnata nella sua quarta uscita extraveicolare, affiancata da Chris Williams, che oggi vivrà l’emozione del debutto assoluto nel vuoto cosmico. Insieme, i 2 astronauti della Expedition 74 avranno il compito di preparare uno dei canali di alimentazione della stazione per la futura installazione degli iROSA (International Space Station Roll-Out Solar Arrays).

Questi innovativi pannelli solari, che si srotolano come tappeti, sono cruciali per aumentare la capacità energetica della ISS e permetterle di sostenere nuovi esperimenti scientifici. Quella di oggi non è solo una sfida tecnica, ma anche un momento storico: si tratta infatti della prima passeggiata spaziale del 2026 e della numero 278 nella lunga vita dell’avamposto orbitante. Per completare i complessi lavori di predisposizione, la coppia rimarrà all’esterno per una maratona tecnologica di oltre sei ore, fluttuando a 400 chilometri di altezza.

Come vedere la passeggiata spaziale

La NASA trasmetterà l’intera operazione in diretta streaming sui propri canali ufficiali e su NASA+. Le immagini mostreranno le spettacolari soggettive dalle telecamere montate sui caschi degli astronauti mentre sfrecciano a 28mila km/h sopra la Terra.

Dopo la conclusione di oggi, la NASA annuncerà la data della prossima EVA, che era stata anch’essa posticipata a causa dell’emergenza medica di gennaio, ristabilendo finalmente il pieno ritmo operativo della stazione.