La Norvegia vista dallo Spazio: i ghiacci raccontano il futuro del pianeta | FOTO

In vista della Giornata mondiale dei ghiacciai, uno scatto del satellite Sentinel-2 del programma Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea offre una prospettiva straordinaria sulla Norvegia occidentale: un mosaico naturale fatto di fiordi profondi, vallate fertili, altipiani montani e vaste distese di ghiaccio. Al centro della scena emerge il Jostedalsbreen, il più grande ghiacciaio dell’Europa continentale, testimone silenzioso dei cambiamenti climatici in atto. Osservata dallo Spazio, la costa norvegese appare come un intricato reticolo di linee scure che si insinuano nell’entroterra: sono i fiordi, lunghi e stretti bracci di mare incastonati tra ripide pareti rocciose. Queste formazioni spettacolari sono il risultato dell’erosione glaciale avvenuta durante le ere glaciali, quando enormi masse di ghiaccio e fiumi scavarono profonde valli tra le montagne. Con il progressivo riscaldamento climatico, gran parte dei ghiacci si sciolse e il mare invase queste cavità, dando origine agli attuali fiordi, oggi tra i paesaggi naturali più suggestivi e studiati al mondo.

Jostedalsbreen: il gigante bianco d’Europa

Sul lato orientale dell’immagine si distingue una vasta area bianca: è il Parco Nazionale di Jostedalsbreen, uno dei più estesi della Norvegia. Circa metà della sua superficie è coperta da ghiaccio, dominata dal ghiacciaio omonimo, che si estende per una superficie compresa tra 450 e 480 chilometri quadrati.

Il Jostedalsbreen è un ghiacciaio di tipo “a calotta”, adagiato su un altopiano montano ad alta quota che ricopre numerose cime, tra cui il Lodalskåpa, che raggiunge i 2083 metri sul livello del mare. Da questa massa ghiacciata si diramano numerosi ghiacciai secondari che scorrono lungo le valli circostanti, alimentando ecosistemi e riserve idriche.

Ghiacciai: risorse vitali sotto pressione

I ghiacciai e le calotte glaciali non sono solo spettacolari elementi del paesaggio: rappresentano una risorsa fondamentale per l’equilibrio del pianeta. Forniscono acqua dolce, sostengono l’agricoltura, alimentano attività industriali e contribuiscono alla biodiversità. Tuttavia, il cambiamento climatico sta accelerando il loro scioglimento su scala globale. L’aumento delle temperature non solo riduce le riserve di acqua dolce in molte regioni, ma contribuisce anche all’innalzamento del livello dei mari, con conseguenze potenzialmente devastanti nel lungo periodo.

Dallo Spazio, uno strumento per capire e agire

La Giornata mondiale dei ghiacciai nasce proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi ecosistemi e sulla necessità di proteggerli. In questo contesto, l’osservazione della Terra dallo spazio gioca un ruolo cruciale. I satelliti come Sentinel-2 permettono di monitorare con precisione l’evoluzione dei ghiacciai nel tempo, fornendo dati essenziali per comprendere l’impatto dei cambiamenti climatici e supportare decisioni informate per l’adattamento futuro.