La portaerei Garibaldi salpa verso l’Indonesia: via libera del Senato alla cessione gratuita | DETTAGLI

Il panorama della geopolitica navale italiana segna un punto di svolta significativo con la decisione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato, che ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale per la cessione a titolo gratuito della portaeromobili Giuseppe Garibaldi alla Marina militare della Repubblica d’Indonesia. L’atto rappresenta il culmine di un processo di valutazione tecnica ed economica volto a ottimizzare le risorse della Difesa, garantendo al contempo una seconda vita operativa a un’unità che ha scritto pagine fondamentali della storia recente della Marina Militare Italiana. L’operazione non è soltanto un passaggio di consegne materiale, ma si inserisce in una visione più ampia di diplomazia navale che vede l’Italia sempre più proattiva in un quadrante cruciale come quello indonesiano.

Il quadro normativo e le procedure di dismissione del naviglio militare

Il trasferimento della storica unità ammiraglia avviene nel pieno rispetto delle procedure stabilite dall’articolo 311 del Codice dell’ordinamento militare. Questa specifica norma disciplina con rigore la dismissione e il trasferimento di materiali d’armamento che sono stati ufficialmente dichiarati fuori servizio o considerati obsoleti per le esigenze delle forze armate nazionali. La scelta di percorrere la strada della cessione a un partner internazionale permette di gestire in modo virtuoso il rinnovamento della flotta, liberando spazi fisici e risorse finanziarie che possono essere reinvestite in programmi tecnologicamente più avanzati. L’iter burocratico ha seguito un percorso lineare, trovando nel parere del Senato la conferma della validità di un’operazione che trasforma un onere gestionale in un’opportunità di politica estera.

La fine di un’era e il raggiungimento del limite del ciclo di vita

Dopo decenni di onorato servizio, la Giuseppe Garibaldi è stata posta in posizione amministrativa di riserva a partire dal 31 dicembre 2024. Tale decisione è stata dettata da una ormai conclamata obsolescenza tecnico-operativa, un fattore inevitabile per un’unità che ha raggiunto il limite naturale del proprio ciclo di vita. Le moderne sfide del teatro marittimo richiedono infatti standard di digitalizzazione e capacità d’integrazione che la piattaforma originaria non poteva più garantire in modo efficiente rispetto alle nuove unità di ultima generazione. Il passaggio alla riserva è stato dunque il preludio necessario per definire il destino finale della nave, evitando che un simbolo del potere marittimo nazionale rimanesse inerte e privo di una funzione concreta.

Sostenibilità economica e valutazione degli asset della Difesa

Sotto il profilo finanziario, l’operazione appare estremamente bilanciata in quanto non genera nuovi oneri per il bilancio della Difesa. Nonostante il valore complessivo stimato della nave sia pari a circa 54 milioni di euro, la sua cessione gratuita risulta la soluzione più sostenibile. Il mantenimento della portaerei in posizione di riserva avrebbe infatti comportato costi di manutenzione ordinaria e sorveglianza stimati in circa 5 milioni di euro all’anno. D’altro canto, l’opzione della demolizione avrebbe presentato criticità ancora maggiori, richiedendo un iter di almeno due anni e costi complessivi valutati intorno ai 18,7 milioni di euro. In questo scenario, il trasferimento annulla le spese di smaltimento e solleva l’amministrazione italiana da pesanti oneri di gestione residua.

Nuove opportunità industriali e prospettive di mercato per l’Italia

La cessione della Garibaldi funge da catalizzatore per importanti opportunità industriali nei settori navale e aeronautico. Questo passaggio consolida il recente e vigoroso rafforzamento delle relazioni con l’Indonesia, un legame già testimoniato dalla recente acquisizione da parte di Jakarta di due pattugliatori classe PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura). La presenza di asset italiani nel Sud-est asiatico funge da vetrina tecnologica e apre la porta a future commesse di alto profilo. Tra le aree di possibile espansione commerciale vengono infatti indicate forniture relative a sommergibili, velivoli da addestramento avanzato e nuove piattaforme di pattugliamento marittimo, posizionando l’industria italiana della difesa come partner privilegiato per l’ammodernamento delle forze armate indonesiane.

Il rafforzamento della cooperazione strategica tra Roma e Jakarta

Oltre agli aspetti puramente industriali e contabili, la decisione del Senato riflette la volontà di consolidare la cooperazione strategica con un attore fondamentale negli equilibri dell’Indo-Pacifico. La cessione della portaerei agisce da volano per sinergie che includono l’assistenza tecnica e l’addestramento congiunto, trasformando un’unità storica in un ponte diplomatico tra le due nazioni. Questo movimento garantisce all’Italia un ruolo di primo piano nella regione, assicurando al contempo una stabilità marittima supportata da tecnologie e standard operativi condivisi. Il destino della Garibaldi, dunque, non finisce con il disarmo, ma prosegue sotto una nuova bandiera, portando con sé l’eccellenza dell’ingegneria navale italiana in acque internazionali.

Un’eredità di prestigio: quattro decenni al servizio della Marina Militare

L’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi rappresenta una pietra miliare dell’eccellenza navale italiana, essendo stata la prima vera portaerei nella storia della Repubblica. Costruita nei cantieri di Monfalcone dalla Fincantieri e varata nel 1983, l’unità è entrata ufficialmente in servizio nel 1985, rivoluzionando radicalmente le capacità di proiezione di potenza della Marina Militare Italiana grazie al suo ponte di volo continuo e alla capacità di operare con i velivoli a decollo corto e atterraggio verticale Harrier II AV-8B. Per oltre un ventennio ha ricoperto con orgoglio il ruolo di unità ammiraglia della flotta, partecipando attivamente alle più importanti missioni internazionali sotto egida ONU e NATO, coordinando operazioni cruciali in teatri operativi complessi come la Somalia, il Kosovo, l’Afghanistan e la Libia. Intitolata all’Eroe dei due mondi, la nave non è stata soltanto una piattaforma bellica di straordinaria efficacia tecnologica, ma un vero e proprio simbolo della diplomazia itinerante e della capacità industriale italiana nei mari di tutto il pianeta, prima di cedere il testimone alle più moderne unità della flotta.