La resilienza matrilineare nelle Ande: come la migrazione ha salvato un popolo dalla crisi agricola

La prestigiosa rivista Nature ha ospitato una ricerca rivoluzionaria intitolata “Local agricultural transition, crisis and migration in the Southern Andes”, che getta una luce del tutto nuova sulle dinamiche di sopravvivenza delle popolazioni indigene del Sud America. Lo studio, coordinato da un team internazionale guidato da Ramiro Barberena e Nicolás Rascovan, analizza come la Valle di Uspallata, situata in Argentina al confine meridionale dell’espansione agricola andina, sia stata teatro di una transizione culturale e demografica senza precedenti. Attraverso l’analisi di quarantasei nuovi genomi umani antichi e dati isotopici, i ricercatori hanno ricostruito una storia di adattamento, crisi e incredibile resilienza sociale.

Continuità genetica: un’agricoltura nata dal territorio

Contrariamente a quanto osservato in molte altre parti del mondo, dove l’agricoltura è stata introdotta da ondate migratorie di agricoltori che hanno sostituito i cacciatori-raccoglitori locali, nella Valle di Uspallata il processo è stato prettamente autoctono. Le prove genomiche mostrano una chiara continuità genetica tra i gruppi che praticavano la caccia e la raccolta e i successivi agricoltori della regione. Questo significa che le popolazioni locali non sono state rimpiazzate, ma hanno scelto di adottare le pratiche agricole e i cultigeni, come il mais, attraverso processi di trasmissione culturale e innovazione interna.

Questa popolazione portava con sé una componente genetica distinta, ora denominata Central Southern Cone (CSC), che rappresenta una firma ancestrale unica nel panorama della diversità indigena americana. La scoperta di questa componente è di fondamentale importanza non solo per la scienza, ma anche per le comunità moderne. I dati confermano infatti che questa eredità genetica persiste ancora oggi nelle popolazioni attuali dell’Argentina centrale e occidentale, smentendo categoricamente i miti storici che parlavano di una loro completa estinzione durante il periodo coloniale.

Il prezzo dell’oro giallo: la crisi del mais e delle malattie

Sebbene l’adozione dell’agricoltura sia spesso vista come un progresso lineare, per gli abitanti della Valle di Uspallata ha comportato sfide biologiche ed ecologiche drammatiche. Tra 800 e 600 anni fa, la regione ha vissuto una fase di intensa dipendenza dalla coltivazione del mais, come rivelato dagli isotopi stabili del carbonio. Tuttavia, questo cambiamento dietetico è coinciso con un periodo di forte instabilità climatica, caratterizzato da condizioni più fredde e secche che hanno reso l’irrigazione artificiale estremamente difficoltosa.

L’eccessiva dipendenza da una singola coltura e lo stress ambientale hanno innescato una crisi multidimensionale. L’esame osteologico dei resti umani ha rivelato un’alta prevalenza di marcatori di stress sistemico, tra cui malnutrizione cronica e malattie infettive. Grazie alla genomica dei patogeni, i ricercatori hanno confermato per la prima volta la presenza di tuberculosis (complesso Mycobacterium tuberculosis) in questi agricoltori pre-colombiani, evidenziando come il passaggio a uno stile di vita sedentario e la pressione nutrizionale abbiano reso la popolazione vulnerabile a epidemie devastanti.

La strategia del movimento: una migrazione a guida femminile

In risposta a questa crisi, le popolazioni andine non si sono arrese, ma hanno attivato una strategia di resilienza basata sulla mobilità sociale e familiare. I dati degli isotopi dello stronzio hanno identificato l’arrivo di gruppi di migranti nella Valle di Uspallata poco prima dell’espansione dell’Impero Inka. Questi migranti, pur appartenendo alla stessa macro-popolazione regionale, provenivano da aree geologicamente distinte e si spostavano in gruppi organizzati secondo logiche di parentela molto strette.

L’aspetto più affascinante di questa migrazione è la sua natura matrilineare. Le analisi del DNA mitocondriale e della parentela suggeriscono che fossero le donne a costituire il nucleo stabile di questi spostamenti, muovendosi insieme alla loro prole per generazioni. Questa forma di migrazione non era un atto di disperazione individuale, ma una pratica sociale coordinata che permetteva di mantenere legami familiari e cooperativi in un momento di estrema fragilità. La totale assenza di segni di violenza interpersonale nei siti di sepoltura condivisi tra locali e migranti suggerisce che l’accoglienza e la cooperazione siano state le chiavi per affrontare il declino demografico.

Un dialogo tra passato e presente: la voce delle comunità Huarpe

Questo studio non è stato condotto in un isolamento accademico, ma attraverso una profonda collaborazione con le comunità indigene Huarpe della Valle di Uspallata. I rappresentanti delle comunità Guaytamari e Llahué Xumec hanno partecipato attivamente a ogni fase della ricerca, co-autorando l’articolo e integrando le scoperte scientifiche con le loro tradizioni orali. Per queste comunità, i risultati non sono solo dati statistici, ma prove tangibili della loro connessione millenaria con la terra e della forza dei loro antenati.

L’integrazione di genomica, bioarcheologia e saperi indigeni trasforma la percezione della storia andina. La transizione agricola non è stata solo una questione di sementi e canali, ma una storia di resilienza umana dove la mobilità e la struttura familiare hanno agito come scudo contro l’estinzione. La Valle di Uspallata emerge così come un modello fondamentale per comprendere come le società antiche abbiano risposto alle crisi ecologiche, offrendo lezioni preziose sulla cooperazione che risuonano ancora oggi.