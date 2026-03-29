La Russia ferma l’export di benzina: 117.000 barili al giorno fuori dal mercato globale

La Russia ha annunciato il divieto totale delle esportazioni di benzina a partire dal 1° aprile, con una durata prevista di quattro mesi fino al 31 luglio. La misura, presa durante una riunione d’emergenza governativa, riflette una situazione critica all’interno del Paese: le autorità hanno infatti riconosciuto una grave carenza di carburante sul mercato domestico. Negli ultimi mesi, la disponibilità di benzina è diventata sempre più instabile, con prezzi in aumento e difficoltà logistiche in diverse regioni. Il provvedimento mira quindi a trattenere tutta la produzione all’interno dei confini nazionali per evitare ulteriori squilibri e garantire l’approvvigionamento interno.

Produzione in crisi tra guerra e sanzioni

Alla base della decisione vi è un mix di fattori strutturali e contingenti. Gli attacchi condotti dall’Ucraina contro diverse raffinerie russe hanno ridotto in modo significativo la capacità produttiva, soprattutto per quanto riguarda i prodotti petroliferi leggeri come la benzina. A ciò si aggiunge l’impatto delle sanzioni occidentali, che limitano l’accesso a tecnologie e componenti fondamentali per la manutenzione e la riparazione degli impianti. Molte raffinerie, infatti, non riescono a tornare operative in tempi brevi proprio per la mancanza di attrezzature avanzate. Questo scenario ha portato a un calo della produzione e ha reso inevitabile il blocco delle esportazioni.

117.000 barili al giorno fuori dal mercato globale

Nel 2024 la Russia aveva esportato quasi 5 milioni di tonnellate di benzina, pari a circa 117.000 barili al giorno. Con il nuovo divieto, questa quantità viene completamente sottratta ai mercati internazionali, creando un vuoto significativo nell’offerta globale. Anche se non si tratta di volumi paragonabili al greggio, la benzina è un prodotto raffinato essenziale e la sua disponibilità incide direttamente sui prezzi alla pompa in molti Paesi. La rimozione improvvisa di questa quota potrebbe quindi alimentare nuove pressioni inflazionistiche, soprattutto in regioni già vulnerabili sul piano energetico.

Tensioni globali e rischio di nuova crisi energetica

Il blocco delle esportazioni russe arriva in un momento particolarmente delicato per il sistema energetico globale. Il mondo sta già affrontando tensioni legate alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi per il traffico petrolifero mondiale. La combinazione di questi fattori – riduzione dell’offerta russa e instabilità in Medio Oriente – potrebbe innescare una nuova fase di volatilità nei mercati energetici. Gli operatori temono un effetto domino sui prezzi e sulle catene di approvvigionamento, con possibili ripercussioni economiche a livello globale nei prossimi mesi.