La vera (e incredibile) storia del Sindaco che ha violentato un ragazzino di 16 anni durante una festa in piscina

La giustizia ha presentato il conto definitivo a Misty Roberts, l’ex sindaco di DeRidder, in Louisiana, ponendo fine a uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni negli Stati Uniti. Nelle scorse ore, un tribunale ha emesso il verdetto che molti attendevano, dichiarando la donna colpevole di gravi reati sessuali commessi ai danni di un adolescente. Quella che era iniziata come una promettente carriera politica, segnata dal primato di essere la prima donna eletta alla guida della sua città, si è frantumata sotto il peso di prove schiaccianti che descrivono una notte di abusi e tentativi disperati di insabbiamento.

Il verdetto della giuria: Misty Roberts è colpevole

Dopo una deliberazione durata poco più di un’ora, la giuria della 36ª Corte Distrettuale della Parrocchia di Beauregard ha emesso una sentenza inappellabile nel merito dei fatti. Misty Roberts è stata dichiarata colpevole di conoscenza carnale di un minore e di comportamento indecente con un giovane. La rapidità con cui i giurati hanno raggiunto l’unanimità sottolinea la solidità dell’impianto accusatorio presentato dalla procura, che ha saputo ricostruire minuziosamente le dinamiche di quella tragica serata del luglio 2024. Nonostante le lacrime versate dall’imputata alla lettura del verdetto, la corte non ha mostrato clemenza di fronte alla gravità dei crimini contestati.

La notte dello scandalo: cosa accadde alla festa in piscina

Il cuore dell’intera vicenda risale a una festa estiva organizzata proprio a casa della Roberts, mentre era ancora in carica come primo cittadino. Secondo le testimonianze emerse durante il processo, l’atmosfera goliardica della serata è degenerata a causa del consumo eccessivo di alcol. La vittima, un ragazzo di soli 16 anni e amico del figlio della Roberts, ha raccontato tra i singhiozzi come la donna abbia iniziato a flirtare con lui a bordo piscina per poi condurlo in una stanza al piano superiore. In quel luogo, approfittando dello stato di alterazione del giovane, si sarebbe consumata la violenza. Il racconto del ragazzo è stato supportato da testimonianze oculari di altri giovani presenti, che avevano notato i comportamenti inappropriati dell’allora sindaco.

Prove digitali e il farmaco “Plan B”: un tentativo di copertura fallito

Uno degli elementi più sconvolgenti emersi nel corso del dibattimento riguarda il comportamento della Roberts nelle ore e nei giorni successivi all’abuso. La procura ha presentato agli atti un ordine effettuato tramite l’app DoorDash per l’acquisto di un contraccettivo d’emergenza, noto come “Plan B”, consegnato direttamente a casa del sindaco poco dopo i fatti. Oltre a questa prova fisica, sono stati determinanti i messaggi di testo estratti dai cellulari. In una serie di comunicazioni agghiaccianti, Misty Roberts istruiva i propri figli e un nipote a mentire agli investigatori, utilizzando l’espressione “Lie ’til you die” (mentite fino alla morte). Anche l’ex marito della donna ha testimoniato contro di lei, rivelando una confessione privata ricevuta subito dopo lo scandalo.

Le conseguenze politiche e l’impatto sulla comunità di DeRidder

La caduta di Misty Roberts ha lasciato un vuoto di potere e una ferita profonda nella comunità di DeRidder, una cittadina di circa diecimila abitanti che aveva visto in lei un simbolo di rinnovamento. La Roberts si era dimessa improvvisamente nel luglio 2024, appena un giorno dopo l’apertura delle indagini da parte della Polizia di Stato della Louisiana, tentando inizialmente di mascherare l’addio con motivi personali. La sua condanna rappresenta un momento di rottura storica per la città, che nel frattempo ha eletto il suo primo sindaco afroamericano, cercando di voltare pagina rispetto a un capitolo oscuro che ha portato il nome della località su tutte le testate giornalistiche internazionali per le ragioni peggiori.

Il futuro legale: l’attesa per la sentenza di aprile

Nonostante la condanna per reati criminali, il giudice ha concesso alla Roberts di rimanere in libertà vigilata su cauzione fino alla lettura della sentenza definitiva, prevista per il prossimo 17 aprile 2026. Questa decisione ha sollevato non poche polemiche da parte dell’accusa, che avrebbe preferito l’immediata carcerazione. L’ex sindaco rischia ora una pena detentiva che potrebbe arrivare fino a dieci anni per il reato di conoscenza carnale di un minore, a cui si aggiungeranno le sanzioni per il comportamento indecente. Gli avvocati della difesa hanno già annunciato l’intenzione di valutare ogni possibile ricorso, ma il verdetto della giuria segna un punto di non ritorno che difficilmente potrà essere ribaltato.