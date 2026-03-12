L’esercito dei cloni è pronto: Elon Musk annuncia l’avvio della produzione di massa per Optimus Gen 3

Il confine tra fantascienza e realtà industriale è appena stato cancellato. Durante l’ultimo Abundance Summit, Elon Musk ha rilasciato aggiornamenti cruciali sullo stato di avanzamento di Optimus Gen 3, il robot umanoide che rappresenta il pilastro della nuova visione di Tesla. Non si parla più di semplici prototipi da esposizione, ma di macchine progettate per la manifattura su scala planetaria. Musk ha confermato che la produzione formale della versione 3 inizierà nell’estate del 2026, segnando il passaggio dalla sperimentazione alla distribuzione operativa. Questa accelerazione non è solo una scommessa tecnologica, ma un cambio di paradigma che vede Tesla trasformarsi definitivamente da azienda automobilistica a leader mondiale della robotica intelligente.

L’ingegneria del movimento: cosa rende unica la Gen 3

La terza generazione di Optimus non è un semplice aggiornamento estetico, ma una completa riprogettazione basata su principi primi dell’ingegneria. Il robot, alto circa 173 cm per 57 kg di peso, integra nuovi attuatori proprietari e mani con 22 gradi di libertà, capaci di una destrezza quasi umana. La vera rivoluzione risiede però nel cervello digitale: alimentato dall’hardware Tesla AI5, Optimus è in grado di apprendere compiti complessi semplicemente osservando gli esseri umani, grazie a una rete neurale end-to-end che elabora dati visivi in tempo reale. Questo permette al robot di eseguire oltre tremila mansioni diverse, dal montaggio di componenti elettronici alla gestione di magazzini, rendendolo il primo vero esempio di intelligenza artificiale fisica applicata al mondo reale.

La strategia industriale: addio alle vecchie auto per fare spazio ai robot

Per far posto a questa rivoluzione, Musk ha preso decisioni drastiche che stanno scuotendo il mercato. Tesla ha iniziato a ridurre la produzione dei modelli storici Model S e Model X per convertire le linee della fabbrica di Fremont in un impianto pilota dedicato esclusivamente a Optimus. L’obiettivo iniziale è raggiungere una capacità di un milione di unità all’anno solo in California, per poi scalare vertiginosamente con la linea di Giga Texas, progettata per produrre fino a dieci milioni di robot ogni anno. Sebbene la fase iniziale di “ramp-up” sia stata descritta da Musk come agonizzante e lenta a causa della complessità dei nuovi componenti, l’infrastruttura è pronta a innescare una crescita esponenziale che non ha precedenti nella storia dell’automazione.

L’impatto economico: un collaboratore domestico al prezzo di un’utilitaria

L’aspetto più dirompente dell’annuncio riguarda il costo finale del prodotto. Musk punta a un prezzo di vendita compreso tra i 20.000 e i 30.000 dollari, posizionando Optimus nella stessa fascia di prezzo di una piccola auto elettrica. Questo renderebbe il robot accessibile non solo alle grandi industrie, ma potenzialmente anche alle piccole imprese e alle famiglie. Insieme al progetto Digital Optimus (conosciuto anche come Macrohard), sviluppato in collaborazione con xAI, Tesla sta creando un ecosistema dove la componente fisica gestisce i lavori manuali pesanti mentre quella digitale si occupa delle attività burocratiche. Il risultato atteso è un incremento del PIL globale senza precedenti, dove il limite della crescita non sarà più dettato dalla disponibilità di manodopera, ma solo dalla velocità della produzione tecnologica.