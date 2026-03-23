L’Europa punta alle stelle: Isar Aerospace oggi tenta lancio storico dal suolo continentale

Il momento della verità è arrivato. Oggi, lunedì 23 marzo, gli occhi della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale globale sono puntati verso il circolo polare artico. Dallo spazioporto di Andøya, nel Nord della Norvegia, l’azienda tedesca Isar Aerospace tenterà di scrivere una pagina di storia: portare, per la prima volta, un satellite in orbita partendo direttamente dal suolo dell’Europa continentale. La finestra di lancio per il razzo Spectrum si aprirà alle 21. Non si tratta solo di una sfida tecnologica, ma di un passo geopolitico fondamentale. Fino ad oggi, infatti, l’Europa si è affidata a basi d’oltreoceano o alla Guyana Francese per i suoi lanci orbitali; il successo di oggi sancirebbe l’inizio di una vera “sovranità spaziale” europea.

Un gigante di 28 metri contro il gelo artico

Il protagonista dell’operazione è Spectrum, un vettore a due stadi alto 28 metri. Progettato per essere agile ed efficiente, il razzo è il frutto dell’ingegneria tedesca più avanzata. Tuttavia, il percorso verso il pad di lancio non è stato privo di ostacoli. Questa missione, battezzata significativamente “Onward and Upward” (Avanti e Verso l’Alto), rappresenta il 2° tentativo di volo per Isar Aerospace. Il debutto del 30 marzo dello scorso anno si è concluso con uno spettacolare, seppur amaro, fuoco d’artificio: un’anomalia tecnica meno di un minuto dopo il decollo ha trasformato il razzo in una palla di fuoco che si è inabissata nell’Oceano Artico. Va sempre ricordato che i fallimenti nei voli di debutto sono la norma, non l’eccezione, nel settore dei lanci orbitali. La vera sfida è imparare dai dati raccolti, ed è esattamente ciò che Isar ha fatto negli ultimi 10 mesi.

Scienza e difesa a bordo

A differenza del primo test, questo volo non sarà “a vuoto”. Spectrum porta con sé un carico prezioso: 5 CubeSat (piccoli satelliti modulari) e un esperimento scientifico. Il successo della missione non solo confermerebbe la solidità del design di Isar, ma dimostrerebbe la capacità dell’Europa di dispiegare infrastrutture critiche in tempi rapidi. Secondo Alexandre Dalloneau, vicepresidente delle operazioni di missione di Isar Aerospace, il valore di questo lancio va ben oltre il semplice test tecnico. Il consolidamento di un’infrastruttura spaziale autonoma è infatti considerato un pilastro fondamentale per il futuro del continente: da un lato garantisce la resilienza economica, favorendo la crescita di un ecosistema tecnologico interno, e dall’altro assicura quella prontezza difensiva che solo un accesso sovrano e indipendente alle orbite può offrire all’Europa e alle nazioni alleate.

Una vigilia col fiato sospeso

Il cammino verso questo 23 marzo è stato segnato da una tensione costante. Già a gennaio un tentativo di lancio era stato annullato a causa di un problema a una valvola di pressurizzazione. Una volta risolto il guasto, è stata la natura a mettersi di traverso: il maltempo degli ultimi giorni ha costretto i tecnici a rimandare il decollo, inizialmente previsto per il 19 marzo, fino a oggi. Mentre il conto alla rovescia procede, l’intero continente trattiene il respiro. Se Spectrum riuscirà a bucare l’atmosfera e a posizionare il suo carico in orbita, l’Europa non sarà più solo una spettatrice nel mercato dei lanci spaziali privati, ma una protagonista assoluta.